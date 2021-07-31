به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حتماً پیش از این، واژه آگهی ترحیم یا اعلامیه فوت به گوشتان خورده است و یا اینکه در نقاط مختلف شهر، مثلاً بر روی دیوارهای کوچه و پس کوچه‌ها چشمتان به آگهی ترحیم برخورد کرده است. همان برگه کاغذی که تصویری به همراه نام مرحوم بر روی آن درج شده و در بالای آن از واژه‌هایی همانند هوالباقی و یا بازگشت همه به سوی اوست نوشته شده است.

بهتر است توضیح مختصری از آگهی ترحیم ارائه دهیم تا بهتر و واضح‌تر با کاربرد آن آشنا شوید.

در واقع آگهی ترحیم یا همان اعلامیه ترحیم نوعی دعوتنامه محسوب می‌شود که از جانب اقوام نزدیک متوفی یا همان صاحبان عزا برای اطلاع رسانی از حادثه (فوت متوفی) و بیشتر برای دعوت از دوستان و آشنایان متوفی به منظور شرکت در مراسم عزاداری و تشییع مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که اطلاعاتی از قبیل نام مرحوم و زمان و مکان دقیق مراسم به همراه تصویری از متوفی در طرحی واحد و مستقل گنجانده شده و به چاپ می‌رسد.

پس از آماده سازی طرح اولیه و چاپ آگهی ترحیم نوبت به انتشار آن در سطح شهر می‌رسد که معمولاً در حوالی محل سکونت متوفی این اعلامیه‌ها نصب می‌شوند.

گاهی ممکن است آگهی ترحیم توسط یکی از اقوام نزدیک یا صاحبان عزا بصورت مجزا و مستقل منتشر شود و یا حتی در روزنامه و حتی در فضای مجازی انتشار یابد. بصورت کلی‌تر اصلی ترین کاربرد اعلامیه فوت یا همان آگهی ترحیم، اطلاع رسانی از درگذشت متوفی و زمان و مکان برگزاری مراسم عزاداری اعم از مراسم سوم، دهم، چهلم و سالگرد می‌باشد.

تاریخچه آگهی ترحیم

در رابطه با تاریخچه انتشار اولین آگهی ترحیم اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما در اروپا و در قرن شانزدهم آگهی ترحیم‌ها به شکل ساده ای در روزنامه‌ها درج می‌شدند. اطلاعاتی که در این آگهی‌ها گنجانده می‌شد معمولاً شامل نام، تاریخ تولد و مرگ و علت فوت متوفی بود. و گاهاً جهت ابراز همدردی بیشتر نام بستگان متوفی نیز در آگهی ترحیم درج می‌شد. تا اینکه به مرور زمان در اواخر قرن نوزدهم، روزنامه تایمز آگهی‌های مفصل تری را انتشار داد که در آن شعر، زندگی نامه و یا دعای کوتاهی برای متوفی درج شده بود.

در آن زمان، بطور معمول اکثراً اعلامیه‌های فوت بسیار ساده، بصورت تکرنگ (سیاه و سفید)، بصورت دست نویس و گاهی دارای غلط املایی و حتی نگارشی بودند. تا اینکه از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت تکنولوژی در صنعت چاپ امکانات زیادی از قبیل چاپ تصویر متوفی و سایر عناصر تصویری و المان‌های مرتبط باعث تحولی در طراحی آگهی ترحیم شد و به رونق آن کمک بسزایی نمود.

به مرور زمان و با پیشرفت دستگاه‌های چاپ و ساخت چاپگرهای مدرن تر و بهره گیری از نرم افزارهای طراحی و گرافیکی همچون فتوشاپ، امکان طراحی و چاپ تصاویر و طرح‌های متنوعی برای طراحی آگهی ترحیم فراهم شد. و از اینجا بود که اعلامیه‌های ترحیم چهره متفاوتی به خود گرفتند.

امروزه به کمک فضای مجازی و اینترنت، نشر اینترنتی نیز امکانات جدیدی را در زمینه انتشار آگهی ترحیم‌ها به وجود آورده است.

طراحی آگهی ترحیم

در اینجا توضیح مختصری از محتوای طرح آگهی ترحیم در اختیارتان قرار خواهیم داد.

به ‌طور معمول در بالای برگه ٔ آگهی ترحیم، یک شعر کوتاه که معمولاً از دو بیت تشکیل شده ‌است قرار می گیرد. این شعر با توجه به جایگاه فرد متوفی در خانواده تعیین می ‌شود. اگر آگهی ترحیم برای مادر خانواده باشد از شعر های مربوط به مادر استفاده می ‌شود.

مضمون این اشعار همواره فقدان و از دست دادن عزیزی می ‌باشد که گاه با مضامین مذهبی نیز ترکیب می ‌شود و همچنین اگر این شعر برای مراسم چهلم یا سالگرد باشد، از جملات مربوط به این مراسم در آن درج می ‌شود.

علاوه بر شعر و درج زمان و مکان عزاداری در طراحی آگهی ترحیم، از تصویر متوفی نیز استفاده می شود.

طبیعتاً هیچکس دوست ندارد که روزی مجبور به سفارش و تهیه این دسته از آگهی ها باشد اما همه به ناچار مجبورند با این مقوله به نحوی کنار بیایند و آن را بپذیرند.

طراحی آگهی ترحیم معمولاً به دست طراحان گرافیک (گرافیست ها) صورت می پذیرد و آنها در تلاشند تا این امر را به بهترین و متنوع ترین شکل انجام دهند.

انتخاب یک آگهی ترحیم مناسب

اگر سری به دفاتر تایپ و تکثیر بزنید خواهید دید که در این اماکن آرشیوی از طرح های متنوع برای آگهی ترحیم وجود دارد که مسئول تایپ تکثیر یا چاپخانه حق انتخاب را به شما خواهد داد تا از بین انبوهی از طرح ها طرحی مناسب را انتخاب کنید.

شاید با خود فکر کنید که برای تهیه یک طرح مناسب و چاپ و انتشار آن در فضای مجازی نیاز به داشتن دانش طراحی و کار با نرم افزار های گرافیکی دارید. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و سهل الوصول شدن دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی و همچنین سایت های گرافیکی انتخاب یک طرح آگهی ترحیم زیبا و حرفه ای و سفارش آن حتی برای کسانی که طراح نیستند و سررشته ای از نرم افزار های گرافیکی ندارند کار دشواری نیست.

کافی است سری به سایت پارس گرافیک بزنید تا با انبوهی از طرح های گرافیک بویژه آگهی های ترحیم روبرو شوید و به راحتی از میان آن طرح ها طرح آگهی ترحیم مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

این طرح ها بصورت لایه باز و قابل ویرایش در ابعاد مختلف طراحی شده اند و این امکان را به شما می دهند تا در فضاهای مختلف و با عناوین مختلف از آنها بهره بگیرید.

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