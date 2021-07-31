به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صداوسیما مرکز خوزستان، عباس حسینی پویا عصر امروز شنبه در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: معاون برنامه‌ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذی‌حساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و با قرار تأمین مناسب بازداشت شده‌اند.

وی در تشریح جزئیات تشکیل پرونده قضائی با موضوع شبکه اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آبفا بیان کرد: با توجه به گزارش اداره کل بازرسی خوزستان در خصوص برخی سوءجریانات در قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت آبفای خوزستان و همچنین مشکلات سیستم هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و سابق آن اداره در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شد.

دادستان اهواز تأکید کرد: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.