نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت/ ثبات قیمت ۱۷ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به دیروز ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۲۱۵ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۱۲۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۷۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۰۸ ریال، روپیه هند ۵۶۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار ۶۰۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۴۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۳۹۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۵۵ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۶۹۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۴۶ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۴۹ ریال، روبل روسیه ۵۶۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۹۶۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۲۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۷ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۱۰۸ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۳۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۸۲ و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۶۸ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۵ هزار و ۸۳۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۰۹ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۷۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۸ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۱۲ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۷۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۴۱۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۱ ریال قیمت خورد.