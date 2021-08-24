به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طالبان در واکنش به تحولات ولایت پنجشیر تاکید کرد که این گروه نمی‌تواند در قبال مسائل پنجشیر بی تفاوت باشد.

در این ارتباط، «محمد نعیم»، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد: ما می‌خواهیم مشکلات افغانستان را از طریق گفتگو و به شیوه‌ای مسالمت آمیز حل کنیم.

به گفته سخنگوی سیاسی طالبان، منطقه پنجشیر بخشی از کشور ما است و در برابر آنچه در آن منطقه می‌گذرد، نمی‌توان ساکت بود.

بنا بر گزارش‌ها، در پی بی نتیجه بودن گفتگوها برای تسلیم ولایت پنجشیر، رهبری طالبان به نیروهایش دستور داده این ولایت را تصرف کنند.

طالبان دلیل این اقدام را تسلط بر این ولایت پس از مخالفت مقامات محلی با تحویل مسالمت آمیز آن به طالبان اعلام کرد.

در مقابل احمد مسعود که رهبری جبهه مقاومت علیه طالبان را به عهده گرفته، هشدار داده که اگر طالبان راه نظامی را انتخاب و به پنجشیر حمله کند، افغانستان درگیر جنگ داخلی خواهد شد. او اشاره کرد: اگر طالبان حمله به پنجشیر را متوقف کند، راهی بهتر را برای آینده خواهیم یافت. اگر وارد پنجشیر شوند مبارزه خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مقاومت را گسترش دهیم.

پیش‌تر احمد مسعود گفته بود آماده مذاکره است ولی به شرطی که طالبان دست از افراط‌گرایی بکشند. گزارش شده سربازان سابق دولتی در دره پنجشیر که به عنوان سنگر ضدطالبان شناخته می‌شود، تجمع کرده‌اند.