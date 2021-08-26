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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۲۲:۲۳

در شبانه روز گذشته؛

روند صعودی آمار بستری شدگان کرونایی همچنان ادامه دارد

روند صعودی آمار بستری شدگان کرونایی همچنان ادامه دارد

کرمانشاه-رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با بستری ۴۱۳ بیمار جدید با علائم کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه، تعداد کل بستری ها به ۱۴۳۹ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۷۷ مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۷۸ مورد بیمار مثبت سرپایی در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۴۳۹ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۱۱ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۱۲۲ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۳ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۳۲۰ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5289916

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