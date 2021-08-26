روند صعودی آمار بستری شدگان کرونایی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۷۷ مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۷۸ مورد بیمار مثبت سرپایی در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۴۳۹ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۱۱ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۱۲۲ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۳ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۳۲۰ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.