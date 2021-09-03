به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت سرلشکر سید حسن فیروزآبادی تاکید کرد: سوابق همکاری مجدانه سرلشکر فیروزآبادی در تعامل با دستگاه دیپلماسی برای دفاع و صیانت از منافع و امنیت ملی ایران همواره در یاد و خاطر همه دلسوزان و خدمتگزاران خواهد ماند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ارتحال رزمنده بسیجی سردار سرلشکر دکتر سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا و رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب تأثر عمیق اینجانب و همکارانم در وزارت امورخارجه گردید.

مجاهدت‌های مخلصانه ایشان در هشت سال دفاع مقدس و خدمات مخلصانه او در مسئولیت‌های خطیر به خصوص سال‌های متمادی ریاست بر ستاد کل نیروهای مسلح ایران اسلامی برای حفاظت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و میهن و مردم عزیزمان و سوابق همکاری مجدانه ایشان در تعامل و ارتباط با دستگاه دیپلماسی برای دفاع و صیانت از منافع و امنیت ملی ایران اسلامی همواره در یاد و خاطر همه دلسوزان و خدمتگزاران ایران اسلامی ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضایعه عروج مرحوم سرلشگر فیروزآبادی را به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای، خانواده معزز و همه همرزمان و یاران بسیجی و ایثارگران سالهای دفاع مقدس تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن رزمنده و ایثارگر سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با همرزمان شهیدش و شهدای کربلا مسئلت می‌نمایم.