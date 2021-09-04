وعده مدیرکل تعاون گیلان برای پیگیری حقوق تضییع شده کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از سه رکن فعالیت اقتصادی مربوط به بخش تعاون است، گفت: متأسفانه سهم اقتصاد تعاونی در کشور پررنگ نیست و آمار فعلی در کشور ۵ درصد و در گیلان این عدد ۱۱ درصد است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه بزرگترین کارتلهای دنیا در قالب ماهیت حقوقی تعاونی فعالیت میکنند، بیان کرد: دو هزار و ۴۱۸ شرکت تعاونی با ۱۹۹ هزار عضو و ۳۲ هزار شغل مستقیم در حوزه تعاونیهای استان فعالیت میکنند.
وی افزود: در سال گذشته و چهار ماهه نخست امسال با وجود محدودیتهای اقتصادی، ۷۸ شرکت تعاونی با ۴۹۷ فرصت شغلی جدید در گیلان ایجاد شد.
علیزاده با بیان اینکه محصول تعاونیهای گیلان در سال گذشته به مبلغ ۴۶ میلیون دلار به مقصد کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است، افزود: میزان صادرات امسال هفت میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدیران و اعضای تعاونی در سال گذشته، تصریح کرد: این آموزشها به سمت کیفی شدن پیش میرود و بخشی از آموزشها نیز به صورت مجازی برگزار میشود.
پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیارد ریالی به اعضای تعاونیها
وی با بیان اینکه دو نماینده برتر از گیلان برای جشنواره ملی انتخاب شدند، اظهار کرد: ۱۷ طرح تعاونی امسال در زمینه تولید مرغ، الیاف مصنوعی و مسکن با سرمایه گذاری هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
علیزاده با اشاره به پرورش ماهیان خاویار در گیلان، تصریح کرد: نخستین شرکت صادر کننده خاویار در قالب شرکت تعاونی در گیلان فعالیت میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه شرکتهای تعاونی اعتبار خدمات فوق العاده ارائه میدهند، ادامه داد: وامهای ارزان قیمت به صورت آسان در اختیار اعضا قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: پنج هزار نفر در شرکتهای تعاونی اعتبار استان عضویت داشته و بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارائه داده اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حوزه کارگری مربوط به نواقص موجود در قوانین است، تاکید کرد: هر جا مصداقی از تضییع حقوق کارگران وجود داشته باشد، پیگیری میکنم.
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