به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بهویژه شهدای وزارت ارتباطات گفت: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک رکن در زندگی مردم تبدیلشده که این مهم حاصل زحماتی است که خانواده وزارت ارتباطات در سراسر کشور کشیدهاند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ما بهعنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگیشان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند، ادامه داد: میراثی که به ما رسیده حاصل سالها زحمت، تلاش و مجاهدتی است که باید قدر آن را دانست و توابع استانی وزارتخانه که جلوه و نماد آن ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات است نقش ویژهای در این رابطه داشتهاند تا ارتباطات در اقصی نقاط کشور برقرار شود. بههرحال این رضایتمندی که مردم نسبت به حوزه ارتباطات دارند حاصل همه این مجاهدتهاست.
وی با تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد حداکثری، افزود: این اعتماد حداکثری راه را برای کارهای اساسی در جمهوری اسلامی هموار و این رأی بالا مسئولیت ما و شما را بیشتر و وظایف ما را سنگینتر کرد.
عمق نفوذ فناوری در آینده در زندگی مردم بیشتر میشود
زارع پور در تبیین سیاستهای خود در دوره وزارت ارتباطات گفت: امروزه ضرورت دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه حساس بود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از وزارتخانههایی که با تک تک مردم سر کار دارد وزارت ارتباطات است.
وی افزود: تا پیشازاین عمدتاً یک لایه نخبگانی و علمی و حداکثر کسبوکارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند اما در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. اینها نشان میدهد که ارتباطات و فناوری اطلاعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. با فناوریهای جدید در آینده مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عمق نفوذ فناوری در زندگی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد.
راه حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی استفاده از فناوری اطلاعات است
وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهمترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هرچند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما معتقدم راهحل مشکلات حوزههای مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات است.
وزیر ارتباطات افزود: این را از این جهت عرض کردم که نقش وزارت ارتباطات در دوره جدید متفاوت با گذشته خواهد بود. ما از دورهای که وزارت ارتباطات نقش کلیدیاش و آنچه که محور و کانون توجه همه مدیران بود مربوط به توسعه دسترسیها بود، عبور کردهایم. با زحماتی که دوستان کشیدهاند زیرساختها بهخوبی فراهم شده هرچند اشکالاتی وجود دارد که با تدابیر فوری چه در حوزه ارتباطات روستایی و چه در حوزه کاری اپراتورها قابلحل است.
وی ادامه داد: اما آنچه در دوره جدید نیاز داریم که روی آن تمرکز داشته باشیم و یاری همه مدیران ستادی و استانی را میطلبد این است که در حوزه فناوری اطلاعات هم همان کاری را که در حوزه زیرساخت ارتباطات کردید و خوش درخشیدید انجام دهید.
زارع پور بابیان اینکه سوال اصلی ممکن است این باشد که وزارت ارتباطات کجای کار قرار دارد و چه ابزاری را در اختیار دارد؟ یا در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و فرهنگ چهکاری باید انجام دهد؟ گفت: ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم که یکبخشی از این سازوکار همین الان بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات و پارکهای علم و فناوری وجود دارد که طبیعتاً کافی نیست.
صحبت با رئیس جمهور برای تدوین سازوکار تحول فاوا
وی افزود: اگر بخواهیم به آن نقطهای برسیم که وزارت ارتباطات تبدیل به وزارتخانه کلیدی دولت شود و غیر از قطع شدن ارتباطات برای مردم، قطع شدن خدمات هم اهمیت پیدا کند نیازمند این هستیم که سازوکارهای جدیدی تدبیر کنیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در این رابطه با رئیسجمهور صحبت کردهام و الان با کمک دوستان در حال تدوین سازوکاری هستیم که همه انرژیهای کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز پیدا کند و یک همگرایی شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات هم تحول ایجاد کنیم.
زارع پور تصریح کرد: با فرض اینکه این اتفاقات بیفتد یعنی ما بتوانیم نقشمان را در حاکمیت بهعنوان پیشران حوزه فناوری اطلاعات تثبیت کنیم حتماً باید تلاش مضاعفی هم بر افزایش کیفیت خدمات داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما بهعنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگیشان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. بخشی از این خواسته برقراری ارتباطات و ارائه خدمات باکیفیت است و بخش دوم هم این است که هر چیزی که مردم در این فضا نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم، از کسبوکار، انجام امور دولتی و حاکمیتی و بحثهای فرهنگی که همه اینها باید در دایره شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد، یعنی ما بتوانیم در همه اینها زیرساختهای مبتنی بر دانش و تخصص خودمان را داشته باشیم که این هم شدنی است.
دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات مشخص کنند برای شبکه ملی چه کاری میکنند
وزیر ارتباطات گفت: من در مجلس همعرض کردم که هر جا خواستیم به پشتوانه جوانانمان توانستهایم و در این حوزه هم هیچ کار نشدنی وجود ندارد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازیای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم. طبیعتاً ممکن است این مهم در یک برنامه کوتاهمدت یا میانمدت محقق نشود ولی باید سنگ بناها را بگذاریم و همه جهتگیری و آرایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند.
وی افزود: بخش قابلتوجه این برنامه به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که محور آن را شبکه ملی اطلاعات میدانم؛ حالا این شبکه ملی اطلاعات چیست؟ فعلاً تمرکز و نقشه راهمان همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.
زارع پور ادامه داد: بر این اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایههاست. لایههایی در اختیار خودمان است که باید سرعت و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم بهعنوان وزیر، فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را به عهده خواهم گرفت؛ اما همه بخشها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه ملی اطلاعات بازبینی کنند، از رگولاتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاستگذاری در قبال بخش خصوصی و اپراتورها میخواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، پست و پست بانک و سایر مجموعهها. در مجموع همه دستگاههای زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطلاعات چهکاری میکنند.
اهل کار نمایشی نیستم
وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای شبکه ملی اطلاعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع میتوانیم بگوییم که ما کارمان را انجام دادهایم. وگرنه اینکه فلان پلتفرم ملی را بالا بیاوریم و من هم بهعنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچکسی از آن استفاده نکند و اصلاً زیستبوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایدهای ندارد. این میشود کار نمایشی که بنده بههیچعنوان اهل کار نمایشی نیستم.
وی سپس با اشاره بهضرورت تدوین دستورالعملهای جدید در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: من سیاستی که در قوه قضائیه در قبال دفاتر خدمات قضائی داشتم همان را در وزارت ارتباطات دنبال میکنم آنهم این بود که به دوستان گفتم هرچقدر بتوانیم از ظرفیت شما بهعنوان بخش خصوصی برای انجام کارهایی حاکمیتی استفاده میکنیم، چراکه بخش خصوصی چابک و چالاک است. اینجا هم هرچقدر بتوانیم، خدمات حاکمیتی را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار میکنیم تا یک نوع کسبوکار جدید شکل بگیرد. ولی طبیعتاً نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم برای انجام کارهایی که خودشان بهصورت آنلاین میتوانند انجام دهند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؛ بنابراین باید یک مدیریتی شود تا هم این ظرفیت حفظ شود و هم از طرف دیگر مردم گرفتار نشوند.
رگولاتوری دستورالعمل دفاتر پیشخوان را بازنگری کند
زارع پور تأکید کرد: بنابراین پیشنهاد میکنم دوستان در سازمان تنظیم مقررات کارگروهی را برای بازنگری درباره دفاتر پیشخوان تشکیل دهند.
وی سپس با اشاره به ساختار اداره کل استانها گفت: به اعتقاد من باید یک جراحی در ساختار استانی داشته باشیم. با ساختار فعلی هم توقع و انتظارات مردم و هم مسئولین استانی را نمیتوان پاسخ داد و هم همکاران اذیت میشوند. وقتی اختیارات توزیع شده است مدیر برای پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه است.
زارع پور گفت: بههرحال اختیارات اداره کل استانها باید بازنگری شود و من پیشنهاد میکنم که کارگروهی هم برای بررسی این مسئله تشکیل شود تا بتوانیم با بازنگری در ساختار و وظایف شاهد حداکثر سرعت برای پیشبرد برنامهها باشیم.
وی ادامه داد: وقتی اختیارات متناسب با ساختار و وظایف نباشد طبیعتاً انتظار از استانها بهعنوان بازوهای ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیهوده خواهد بود.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: حتماً توسعه ارتباطات روستایی ادامه پیدا خواهد کرد تا روستاهای باقیمانده هم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شوند.
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