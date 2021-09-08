به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ثمرین امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز نخستین روز کاری خود را آغاز کردم، گفت: پیش از ورود به مراسم معارفه بر سر مزار مادرم، شهدا و مرحوم تابش رفتم.

وی افزود: بنیاد مسکن ۲۱ فروردین ۵۸ با فرمان تاریخی حضرت امام آغاز به کار کرد، من بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه وارد بنیاد مسکن شدم. در سخت‌ترین شرایط در زمان دفاع مقدس مشغول بازسازی واحدهای جنگ زده بودیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این نهاد را نعمتی برای جمهوری اسلامی دانست و افزود: بنیاد مسکن یک ریال هزینه جاری بر دوش دولت ندارد و بار سنگین بازسازی ناشی از حوادث طبیعی را نیز به دوش می‌کشد این در حالی است که هم زمان ساخت مسکن و راهسازی برای روستاها را نیز پیگیری می‌کند اما همواره آماده است تا هر حادثه‌ای رخ دهد بلادرنگ وارد حوزه بازسازی شود.

نیکزاد به ساخت و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون نیمی از خانه‌های روستاهای کشور بازسازی شده‌اند و اگر اقدام را بنیاد مسکن پیگیری نمی‌کرد اکنون شاهدیم که با زلزله‌های بالای ۵ ریشتر هیچ کشته‌ای در روستاها نداریم.

وی اجرای برخی از طرح ساخت یک میلیون مسکن دولت سیزدهم از سوی بنیاد مسکن را یادآوری کرد و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از سالم‌ترین نهادهای کشور است و شورای مرکزی این بنیاد بر عملکرد آن نظارت دارد.

در حاشیه این مراسم نیکزاد با بیان اینکه قرار است از این پس بنیاد مسکن سالانه علاوه بر ۲۰۰ هزار واحد روستایی به دستور وزیر راه و شهرسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را هم بسازد، بیان کرد: مجموعاً سالانه ۴۰۰ هزار واحد از طرح ساخت یک میلیون مسکن دولت سیزدهم بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با وزیر راه و شهرسازی توافق کردیم اگر در شهرهای بالای صد هزار نفر هم شهری نیاز به کمک بنیاد داشت برای ساخت مسکن آن شهرها هم وارد عمل شویم.

وی خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر با همکاران و مدیران استانی بنیاد مسکن موضوع ساخت ۴۰۰ هزار واحد را پیگیری کرده‌ایم که قرار شد تأمین مصالح، همکاری شهرداری‌ها و همکاری نظام مهندسی برای ساخت این تعداد واحد جذب شود و مشکلی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این ساخت و سازها سلیقه مردم اعمال می‌شود گفت: این ۴۰۰ هزار واحد را هم با محوریت مردم اجرا می‌کنیم. وام ارزان قیمت خواهیم داد، مصالح ساختمانی به وفور در اختیار عاملان فروش قرار می‌گیرد همچنین با شهرداری‌ها بر سر تخفیف صدور پروانه ساختمانی و نظام مهندسی‌ها بر سر تخفیف تعرفه‌های نظام مهندسی توافقاتی داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: قرار شده مسکن محرومان و واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن در مجموعه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گنجانده شود.

نیکزاد درباره تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی گفت: تسهیلات مسکن روستایی ۱۰۰ میلیون تومان است که با نرخ سود ۴ درصد و قرض الحسنه با ضمانت سفته زنجیره‌ای به روستاییان پرداخت می‌شود همچنین پیشنهاد داده‌ایم برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هم ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت شود که در صورت موافقت، اجرای آن در دستور کار قرار می‌گیرد.