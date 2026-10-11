به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن اعلام کرد برخی خبرها حاکی از آن است که نیروهای مسلح یمن هم‌اکنون به فاصله تقریبا ۷ کیلومتری مرکز شهر تعز رسیده‌اند.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های غربی و جنوبی این کشور در حالی است که حملات آنها به ریاض و دیگر مناطق عربستان همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد که طبق آمارهای رسمی عربستان، فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض از روز سه شنبه گذشته تا کنون ۵ بار هدف قرار گرفته است.

سخنگوی ائتلاف سعودی هم عصر امروز یکشنبه ضمن تأیید حمله جدید به فرودگاه ملک خالد ریاض اعلام کرد پرتابه ای ناشناس به ترمینال مسافربری شماره ۴ این فرودگاه بین المللی اصابت کرد و در پی آن آتش سوزی رخ داد.

سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان همچنین ادعا کرد که پدافند هوایی یک موشک کروز را در اطراف فرودگاه بین المللی ملک خالد رهگیری و منهدم کرد.