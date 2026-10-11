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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

المیادین: نیروهای مسلح یمن به ۷ کیلومتری «تعز» رسیده‌اند

المیادین: نیروهای مسلح یمن به ۷ کیلومتری «تعز» رسیده‌اند

شبکه المیادین اعلام کرد که برخی گزارش‌ها از رسیدن نیروهای مسلح یمن به ۷ کیلومتری مرکز شهر تعز به عنوان مقر اصلی مزدوران سعودی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن اعلام کرد برخی خبرها حاکی از آن است که نیروهای مسلح یمن هم‌اکنون به فاصله تقریبا ۷ کیلومتری مرکز شهر تعز رسیده‌اند.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های غربی و جنوبی این کشور در حالی است که حملات آنها به ریاض و دیگر مناطق عربستان همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد که طبق آمارهای رسمی عربستان، فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض از روز سه شنبه گذشته تا کنون ۵ بار هدف قرار گرفته است.

سخنگوی ائتلاف سعودی هم عصر امروز یکشنبه ضمن تأیید حمله جدید به فرودگاه ملک خالد ریاض اعلام کرد پرتابه ای ناشناس به ترمینال مسافربری شماره ۴ این فرودگاه بین المللی اصابت کرد و در پی آن آتش سوزی رخ داد.

سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان همچنین ادعا کرد که پدافند هوایی یک موشک کروز را در اطراف فرودگاه بین المللی ملک خالد رهگیری و منهدم کرد.

کد مطلب 6974830

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