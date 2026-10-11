عزیزی: آقای تاج فکری به حال تراکتور کنید؛ AFC گفت فدراسیون پیگیر شود

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی پیش از دیدار تراکتور مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: کسانی که در فوتبال بوده‌اند، می‌دانند ۱۸ ساعت سفر و پروازهای متوالی چه فشاری به بازیکنان وارد می‌کند. ما همیشه در سفرهای خارجی دو جلسه در زمین مسابقه تمرین می‌کردیم، اما این بار فقط یک جلسه ریکاوری داریم.

وی افزود: در جلسه هماهنگی پیش از بازی، از مسئولان خواستم یک نفر مشخص برای پیگیری این موضوع معرفی شود. فدراسیون فوتبال ایران باید این مسئله را از طریق AFC دنبال کند. سیاست و اختلاف دولت‌ها به ما ارتباطی ندارد؛ ما برای فوتبال آمده‌ایم و نباید هزینه مشکلات سیاسی را بپردازیم.

سرپرست تراکتور ادامه داد: به ما در همین جلسه گفتند این موضوع به آنها ارتباطی ندارد، اما شرایط سفر مستقیماً روی آمادگی تیم تأثیر می‌گذارد. افسر امنیتی مسابقه هم اعلام کرد فدراسیون فوتبال ایران باید در این زمینه به AFC نامه بزند. آقای تاج، پس لطفاً این موضوع را پیگیری کنید.

عزیزی با اشاره به شرایط سفر سایر نمایندگان ایران گفت: با تمام احترام به تیم‌ها، از جمله استقلال و پرسپولیس، سؤال من این است که چطور آنها توانسته‌اند مجوز پرواز مستقیم بگیرند، اما ما باید ۱۸ ساعت در راه باشیم؟ استقلال و تراکتور از تیم‌های پرطرفدار و شناخته‌شده فوتبال آسیا هستند. فصل گذشته حدود ۸۰ هزار نفر برای تماشای بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان به ورزشگاه می‌آمدند.

وی در پایان تأکید کرد: فیلم و مستندات این اتفاقات را داریم، اما به درخواست مسئولان AFC آنها را منتشر نکردیم. آقای تاج، انتظار داریم این موضوع را پیگیری کنید. شاید تراکتور تیم خاصی نباشد، اما ما هم نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستیم و انتظار داریم شرایط مناسبی برای حضورمان در این مسابقات فراهم شود.