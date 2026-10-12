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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۹

یک کشته و ۱۱ زخمی در حمله روز گذشته ارتش یمن به فرودگاه ریاض

یک کشته و ۱۱ زخمی در حمله روز گذشته ارتش یمن به فرودگاه ریاض

سازمان هواپیمایی عربستان از کشته شدن یک تبعه پاکستانی و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد در حمله‌ای که عصر یکشنبه ۱۱ اکتبر فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد، یک تبعه پاکستانی کشته شد و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند

بر اساس بیانیه تکمیلی این سازمان که روز دوشنبه منتشر شد، مجروحان بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین خسارات مادی به بار آورده است که میزان آن در دست بررسی قرار دارد.

این سازمان پیش‌تر اعلام کرده بود حمله‌ای که عصر شنبه ۱۰ اکتبر رخ داد، به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۳۰۹ نفر دیگر، از جمله تعدادی با جراحات شدید، منجر شده است. بر اساس این گزارش، چهار نفر از کشته‌شدگان شهروند سعودی و هشت نفر دیگر از اتباع خارجی، از جمله یک تبعه آمریکایی بودند.

کد مطلب 6975056

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