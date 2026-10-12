به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی تحقیقی، با استناد به شهادت پنج اسیر فلسطینی که طی ۱۸ ماه گذشته آزاد شده‌اند، از شکنجه، گرسنگی دادن، ضرب‌وشتم و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی از بدرفتاری و شرایط غیرانسانی بازداشت در زندان‌های مجدو، نفحه، کتسیعوت، عوفر و دامون و همچنین یک مرکز بازداشت نظامی در حواره خبر داده‌اند.

این اسرا اعلام کردند که بین ۱۵ تا ۵۰ درصد از وزن بدن خود را از دست داده‌اند. آنان همچنین از اعمال مجازات‌های دسته‌جمعی، تحقیر مکرر، شیوع بیماری گال و تأخیر در ارائه خدمات درمانی سخن گفته‌اند.

به گفته این اسرای آزادشده، شرایط بازداشت فلسطینیان اهل غزه حتی از وضعیت سایر اسرای فلسطینی نیز وخیم‌تر است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر، ۹ هزار و ۳۲۹ فلسطینی را با عنوان «اسرای امنیتی» در بازداشت داشته است.

بر اساس این تحقیق، تنها ۱۶ درصد از این افراد در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی محکوم شده‌اند و بقیه در دسته‌های مختلفی از جمله بازداشت‌شدگان در انتظار محاکمه، بازداشت‌شدگان اداری و افرادی که این رژیم از آنان با عنوان «مبارزان غیرقانونی» یاد می‌کند، قرار داشته‌اند.