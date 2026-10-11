خدمت به خانواده شهدا نباید در حد وظیفه اداری باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، شامگاه یکشنبه در نشست مشترک جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران با معاون وزیر راه و شهرسازی در سالن شهدای ترور اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران، بر ضرورت خدمت‌رسانی مؤثر به خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تکلیفی راهبردی و انقلابی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با رویکرد جهادی به آن اهتمام ورزند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا و ایثارگران در پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با پیگیری مستمر و ایجاد بسترهای هم‌افزایی با وزارت راه و شهرسازی، تمام توان خود را برای کاهش دغدغه‌های این خانواده‌ها در حوزه مسکن و شهرسازی به کار گرفته است.

تبیرئی تأکید کرد: تعامل میان بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی باید به نتایج ملموس و سریع برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران منجر شود تا مشکلات و دغدغه‌های آنان در این حوزه به حداقل برسد.