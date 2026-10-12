درخواست کره جنوبی از شهروندانش برای ترک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد وزارت خارجه این کشور در پی نگرانی‌های امنیتی، به شهروندان خود توصیه کرده است عربستان را ترک کنند و سفرهای برنامه‌ریزی‌شده به این کشور را لغو یا به تعویق بیندازند.

در پی تجاوز عربستان به یمن، ارتش و نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته چندین بار فرودگاه‌ بین المللی ریاض را هدف قرار دادند که در پی این حمله موشکی تعدادی کشته و زخمی شدند.

در پی حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

فرانسه، کانادا و آلمان به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات پرواز بر فراز عربستان سعودی و بخش‌های گسترده‌ای از حریم هوایی این کشور هشدار داده‌اند.