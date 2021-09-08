پکن: آماده برقراری ارتباط با دولت جدید کابل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن دولت موقت در افغانستان را به عنوان یک قدم ضروری برای بازگرداندن نظم به افغانستان تلقی می کند و پکن آمادگی دارد تا با دولت جدید و رهبر آن ارتباط برقرار کند.

«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در همین رابطه افزود: چین نسبت به اعلام تشکیل دولت موقت از سوی طالبان اهمیت زیادی قائل است. این امر به بیش از سه هفته هرج و مرج در افغانستان پایان داد و گامی ضروری برای احیای نظم و بازسازی کشور پس از جنگ بود.

وانگ پیشتر نیز با تاکید بر ثابت و مشخص بودن موضع چین در قبال افغانستان گفته بود: ما همواره به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذاریم و از مردم افغانستان در انتخاب مستقل و مسیر توسعه متناسب با شرایط ملی آنها حمایت می کنیم.

اظهارات فوق در حالی مطرح می شود که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه شنبه مدعی شد که چین در تعامل با طالبان در پی خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان با مسائل جدی روبرو است.

وی همچنین در ادامه ادعایش افزود که از همسایگان افغانستان مانند چین، پاکستان، روسیه و ایران انتظار دارد که هماهنگی هایی را با طالبان انجام دهند.