بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار داشت: از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز ۱۸ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی ثبت‌شده در لرستان به ۷۵.۸ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در این مدت، ایستگاه شول‌آباد با ثبت ۲۵۳.۹ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و پس از آن ایستگاه سپیددشت با ۲۲۵.۱ میلی‌متر در رتبه دوم قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: همچنین میزان بارندگی در ایستگاه‌های الیگودرز ۱۱۶.۵، ازنا ۱۱۰، دورود ۸۲.۴، بروجرد ۶۳.۸، سیلاخور ۵۳.۳، ایمان‌آباد ۴۹.۹، الشتر ۴۸، رومله ۴۷.۹، معمولان ۴۱، خرم‌آباد ۴۱.۴، سراب‌دوره ۳۸.۵، رومشکان ۳۶.۴، کوهدشت ۳۴.۵، نورآباد ۲۶.۷ و پلدختر ۱۹.۸ میلی‌متر ثبت شده است.

مرادپور با اشاره به تفاوت میزان بارندگی در ایستگاه‌های مختلف استان، آمار ثبت‌شده را مربوط به بازه زمانی ۱۰۵ ساعته اعلام کرد.