۳ انتصاب جدید در دفتر تبلیغات اسلامی تهران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر سهرابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با صدور احکام جداگانه‌ای حجت الاسلام احمد خالقی را به عنوان «معاون فرهنگی»، حجت الاسلام سید کمیل موسوی را به عنوان «رئیس اداره فرهنگی شهرستان‌های استان تهران» و حجت‌الاسلام محمد صالحی را به عنوان «سرپرست اداره تبلیغات شهرستان شمیرانات» منصوب کرد.

در مراسمی که با حضور مدیران و مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، حجت‌الاسلام سهرابی بر لزوم توجه بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های تبلیغ اسلام ناب و تبیین سعادت بخش بودن این فهم از اسلام تاکید کرد.

وی همچنین گفت: امروز ضرورت وجودی سازمان تبلیغات اسلامی ضریبی فزاینده پیدا کرده است و تبیین و عرضه فکر و فرهنگ و معارف اسلامی با توجه به نیازهای روز و با نوآوری در ادبیات و روش‌ها به گونه‌ای که بر جان و دل مخاطبان بنشیند، رسالت بسیار مهم این سازمان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان نیز از تلاش‌ها و زحمات حجت الاسلام اکبر زوبین رئیس پیشین اداره تبلیغات شهرستان شمیرانات تقدیر شد.