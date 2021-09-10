حسن شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات پیگیری پرونده واردات پارچه رومبلی که به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است، اظهار داشت: تحقیقات در مورد پارچه‌های رو مبلی در سطح کشور نشان می‌دهد نیاز صنعت مبلمان کشور به پارچه‌های رو مبلی حدوداً بیش از ۱۰۰ میلیون متر مربع در سال است و در همین شرایط پارچه تولیدی در داخل کشور کفاف مقدار مورد نیاز صنعت مبل را نمی‌دهد و نیازمند واردات هستیم.

وی ادامه داد: پارچه رومبلی یک کالای واسطه‌ای است و نه مصرفی و از همین منظر صنعت مبلمان کشور وابسته به تأمین پارچه است اما در حال حاضر برای تأمین این نیاز از خارج از کشور مشکلاتی به وجود آمده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم ترخیص این پارچه‌ها گفت: ترخیص نشدن پارچه از گمرک موجب شده که قیمت پارچه‌ها به شدت افزایش پیدا کند. این کمبود پارچه و افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان صنعت مبلمان در کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین در قیمت نهایی مبل تأثیر چشمگیری داشته و منجر شده مبل تولیدی گران‌تر به دست مردم برسد.

وی تأکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی قطعاً حمایت از تولید داخلی است اما این کار باید هوشمندانه صورت بگیرد. در حال حاضر هم اگر در کشور به میزان کافی پارچه‌های رو مبلی تولید می‌شد نظر کمیسیون اصل ۹۰ این بود که نیاز کشور و صنعت مبلمان باید از همین پارچه‌های رو مبلی تولید داخل تأمین شود اما در حال حاضر نیاز کشور به پارچه بیشتر از تولید داخل است.

شجاعی افزود: وقتی تولید به اندازه نیاز کشور نیست باید از تولیدکنندگان داخلی برای اینکه توسعه این صنعت حمایت شود تا ظرفیت تولید پارچه رومبلی افزایش یابد. اما تا زمان رسیدن ظرفیت تولید به سطح نیاز کشور، نیازمند واردات پارچه‌های رومبلی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه کمبود پارچه رومبلی در کشور و برای حمایت از فعالان صنعت مبل و مردم، واردات پارچه رومبلی تا توسعه تولید داخل باید صورت گیرد. زیرا تا زمان افزایش ظرفیت تولید پارچه در داخل کشور، این واردات کمک خواهند کرد تا قیمت پارچه‌های رومبلی و در نهایت قیمت نهایی مبلمان کمتر شود.