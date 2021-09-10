به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا شامگاه پنج‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به دپوی کالاهای اساسی در گمرک، گفت: وجود برخی مشکلات مانند عدم تخصیص ارز ترجیحی باعث شد مواد و کالاهای اساسی در گمرک فاسد شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشکیل کارگروهی جهت بررسی علل دپوی کالاها و فاسد شدن آن‌ها در گمرکات، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع ورود کرده و در حال جمع آوری اطلاعات است تا موارد به دست آمده را اطلاع رسانی کند.

مرحبا با بیان اینکه اصلاحات مربوط به لوایح توسعه منطقه آزاد انزلی انجام شده است، تصریح کرد: این لایحه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و در صورت تصویب نمایندگان، مجدداً برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت گمرک ویژه منطقه آستارا، بیان کرد: مناطق ویژه مزایای متعددی از جمله صدور رایگان پروانه ساخت و ساز و معافیت عوارض گمرک دارند و محلی برای ترانزیت کالای خارجی است.

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه این شهرستان بیشترین نرخ بیکاری را در استان گیلان دارد، ادامه داد: متأسفانه تعداد اشتغالی که طی یک سال اخیر در منطقه ایجاد شده به تعداد انگشتان دست نیز نمی‌رسد.

وی با اشاره به ضعف‌های بهداشتی و درمانی آستارا، عنوان کرد: بیمارستان نوساز این شهرستان با وضعیت نامطلوبی از حیث تجهیزات راه اندازی شد و سپس تجهیزات خارج از رده بیمارستان قدیمی را به آن انتقال دادند و در حال حاضر نیز امکانات متناسب با شرایط کرونایی در آن وجود ندارد.

مرحبا با انتقاد از کمبود تخت‌های آی سی یو در بیمارستان آستارا، تصریح کرد: اگر چه طی یکسال اخیر تجهیزاتی وارد بیمارستان شد اما همچنان با توجه به جمعیت و شرایط، نیازمند توجهات بیشتر هستیم.