به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستای قزل حصار شهرستان گرمه که اردیبهشت ماه سال جاری با زلزله مواجه شدند، همچنان مشکلات فراوانی دارند.

مردم این منطقه معتقدند هیچ اقدام قابل توجهی برای ساخت منازل و محل نگهداری دام آن‌ها صورت نگرفته و با توجه به نزدیک بودن فصل سرما، باید اقدامات سریع‌تری رخ دهد.

همچنین اهالی می‌گویند آب قنات روستا پس از زلزله ایستاده و جهاد کشاورزی نبود بودجه را عامل رفع مشکل می‌دانند؛ این مسئله باعث شده اهالی مبالغی کلان برای قبض آب بپردازند.

یکی دیگر از انتقادات مردم ترک فعل مدیران است؛ اهالی روستا می‌گویند یکی از مسئولان به آن‌ها گفته چند ماه دیگر مسئولیتشان به اتمام می‌رسد لذا در این مدت هیچ کاری انجام نخواهند داد.