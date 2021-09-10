بهره مندی از روش های دانش بنیان در رونق دوباره صنعت الکتریک گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیدوار تجریشی پیش از ظهر جمعه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به رایزنی‌های انجام شده برای راه اندازی هر چه سریع‌تر رشت الکتریک، گفت: بازگشت این شرکت به صندوق بازنشستگی کشور آغاز مجددی بر فعالیت این شرکت خواهد بود.

وی بابیان اینکه این واحد تولیدی در دو حوزه صنایع برقی و الکتریکی فعالیت کرده است، گفت: این صنعت جز صنعت‌هایی است که همیشه نیازمند بهره مندی از فناوری‌ها و ماشین آلات روز است.

مدیر این واحد تولیدی با اشاره به بهره مندی از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری، افزود: فعالیت این واحد تولیدی در ابتدای به صورت دانش بنیان است و تلاش می‌کنیم تا علاوه بر حضور موفق در بازارهای داخلی به صادرات تولیدات این واحد به کشورهای همسایه و بازار Cis برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه این واحد تولیدی تا ۵۰ روز آینده راه اندازی می‌شود، ادامه داد: ماشین آلاتی که خریداری می‌شوند ماشین‌آلاتی که به کمک دستگاه قضا رفع توقیف می‌شود نیز جهت بازسازی و اورهال در کارخانه مستقر می‌شود.

امیدوار تجریشی تأمین مالی این پروژه از طریق صندوق بازنشستگی انجام می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان شاهد رونق دوباره صنعت الکتریک در استان گیلان باشیم.