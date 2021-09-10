۴۰ زخمی در حمله صهیونیست ها به راهپیمایی حمایت از اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صحن‌های مسجد الاقصی پس از نماز جمعه امروز صحنه تظاهرات باشکوه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی بود.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی در حمایت از مقاومت و همبستگی با اسرا که تحت رفتار وحشیانه اداره زندان‌های رژیم اشغالگر روبه رو هستند، شعار سر دادند.

جوانان فلسطینی همچنین در مخالفت با هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر شعار سر دادند و بر ادامه راه مقاومت و مبارزه با اشغالگران تاکید کردند.

در حین برگزاری این راهپیمایی، نظامیان صهیونیست در صحن‌های مسجد الاقصی مستقر شده بودند و حتی به روی پشت بام قبه الصخره و پیرامون مصلای باب الرحمه رفتند.

دیگر استان‌های کرانه باختری نیز به دعوت گروه‌های ملی و اسلامی شاهد فعالیت‌هایی در حمایت از اسرا و مخالفت با ادامه سرکوب آنها بوده است.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان اشغالگر به راهپیمایی‌های امروز فلسطینی‌ها در شهرک‌های بیتا و بیت دجن در استان نابلس دستکم ۴۰ فلسطینی مجروح شده یا دچار حالت خفگی ناشی از استنشاق گاز اشک آور شدند.