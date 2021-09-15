به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان اینکه میرزازاده در ابتدای اردو علائم سرماخوردگی داشت که پس از انجام آزمایش، ابتلای وی به کرونا مثبت اعلام شد، ادامه داد: تمامی کسانی که با میرزازاده در تماس بودند نیز آزمایش دادند که تست آنها منفی بود. میرزازاده نیز بلافاصله اردوی تیم ملی را ترک و مجدداً در خوزستان تست کرونا داد که آزمایش وی مثبت بود. ما طبق فرآیند تیم‌های ملی علی اکبر یوسفی را که قرار بود در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان کشتی بگیرد، جایگزین وی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای حضور در رقابت‌های جهانی نروژ کردیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز تست میرزازاده منفی شده، اما روند بهبودی کاملش کمی طول می‌کشد و ما با توجه به اینکه وی تمرینات تیم ملی را از دست داده و به لحاظ شرایط آمادگی جسمانی و بدنی عملاً حضورش در رقابت‌های جهانی نروژ منتفی بود، تصمیم گرفتیم وی را به رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان که آبان ماه در کشور صربستان برگزار می‌شود، اعزام کنیم.

بنا در پایان خاطر نشان کرد: کشتی گیران حاضر در اردو در سلامتی کامل به سر می‌برند و هیچ مشکلی برای حضور در رقابت‌های جهانی نروژ ندارند.