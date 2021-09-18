۱۷ مهرماه آخرین مهلت در چهارمین جشنواره قرآن و عترت طلاب

حجت الاسلام علاییان معاون معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و عترت (ع) مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ویژه همسران و فرزندان طلاب برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: نقش خانواده طلاب به عنوان یک خانواده الگو در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. همین امر ما را بر آن داشت تا دانسته‌های قرآنی آنان در نقش محوری که ایفا می‌کنند را بروز کنیم.

حجت الاسلام علاییان ۱۷ مهرماه؛ را آخرین مهلت ثبت‌نام در جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت خانواده طلاب عنوان کرد و گفت: چهارمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت (ع) با رویکرد جدید آموزش، مسابقه و محفل انس با قرآن ویژه همسران و فرزندان طلاب آقا در حوزه‌های علمیه، در دو بخش آموزشی و مسابقه برگزار می‌شود. این جشنواره در بخش آموزشی در رشته‌های روخوانی، روان‌خوانی و صحیح‌خوانی، سبک زندگی، پرسمان قرآنی، تفسیر آسان، قصه‌های قرآن، صحت قرائت نماز، حجاب و عفاف و ازدواج در اسلام همراه با ارائه گواهینامه از سوی سازمان دارالقرآن الکریم برپا می‌شود.

معاون معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور افزود: در بخش مسابقه‌ای این جشنواره در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ و تفسیر قرآن، اذان، صحیفه سجادیه، نهج‌البلاغه، کتابخوانی و نقاشی برگزار و به برگزیدگان جوایزی شامل کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات، مشهد مقدس، دوچرخه، تبلت و… اهدا خواهد شد. بخش‌های آموزشی این جشنواره به‌صورت غیرحضوری و بخش‌های مسابقه نیز مهرماه امسال برگزار می‌شود.

وی این جشنواره را با کمک سازمان دارالقرآن در اجرای برنامه‌های آموزشی وداوری مسابقات عنوان کرد و گفت: آموزش‌ها به صورت غیر حضوری و زمان دوره‌ها به صورت شناور در مرداد و شهریورماه و مهر ماه زمان برگزاری مسابقات و اختتامیه نیز همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) در اوایل آبان ماه برگزار خواهیم کرد.

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