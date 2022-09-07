ثبت نام پنجمین جشنواره بین المللی قرآن و عترت (ع)طلاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شفیعی، مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم از آغاز ثبت نام پنجمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت (ع) مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با مشارکت سازمان دارالقرآن الکریم و نهادهای حوزوی خبر داد.



وی افزود: مرحله ثبت نام پنجمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت (ع) مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، با مشارکت سازمان دارالقرآن الکریم و نهادهای حوزوی، با حضور حجت الاسلام حریزاوی، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، سید رضا تقوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و نمایندگان نهادهای حوزوی کشور آغاز و از تیزر این جشنواره رونمایی شد.



حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: پنجمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت (ع) با هدف ارتقای سطح آگاهی و به روز رسانی دانش و معلومات قرآنی خانواده‌های طلاب، ویژه همسر و فرزندان طلاب برادر و طلاب خواهر و فرزندان ایشان در مقاطع سنی مختلف و با رویکرد آموزش، مسابقه و محفل همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.



دبیر پنجمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت تصریح کرد: بخش‌های آموزشی این جشنواره شامل قرائت-ترتیل-حفظ-مفاهیم و تدبر در قرآن کریم، به صورت حضوری و غیر حضوری است که در پایان به نفراتی که حائز حد نصاب نمرات لازم شوند، گواهینامه رسمی و معتبر از سازمان دارالقرآن الکریم اعطا می‌شود. همچنین بخش‌های مسابقه‌ای جشنواره شامل: قرائت-حفظ-ترتیل-تفسیر-صحیفه سجادیه-کتابخوانی و نقاشی، در مرحله استانی و کشوری است که در پایان به رتبه‌های برتر استانی جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد و افراد برگزیده در هر رشته نیز به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.



مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم در پایان گفت: خانواده طلاب حوزه‌های علمیه کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی WWW.TELAVAT.IR و WWW.CSIS.IR ثبت نام کنند. همچنین کانال اطلاع رسانی به نشانی @csis_quran در پیام رسان ایتا به این جشنواره اختصاص داده شده که شرکت کنندگان می‌توانند اطلاعات لازم را از این کانال دریافت کنند.

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