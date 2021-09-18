سگ رباتیک از ایمنی کارگران خودروسازی محافظت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سگ رباتیک بوستون دینامیک به نام «اسپات» شغل جدیدی یافته است. شرکت هیوندای به طور آزمایشی از ربات مذکور در کارخانه کیا در کره جنوبی استفاده می‌کند.

سگ رباتیک در این کارخانه به عنوان ابزاری برای حفظ ایمنی کارگران به کار می‌رود. این برنامه آزمایشی نخستین همکاری بین دو شرکت از زمانی است که هیوندای بخش اعظم سهام بوستون دینامیک را خریده است.

البته رباتی که در کارخانه هیوندای به کارگرفته شده با نمونه‌های پیشین متفاوت است. دلیل این تفاوت آن است که آزمایشگاه رباتیک شرکت خودروسازی بخشی به پشت اسپات اضافه کرده که دارای ابزارهای مختلف از جمله دوربین گرمایی، لیدار و دستگاه‌های رایانشی دیگر برای انجام فعالیت‌هایی با هوش مصنوعی است.

واحد پردازش هوش مصنوعی به اسپات کمک می‌کند افراد را ردیابی کند بر دما نظارت داشته باشد و خطر آتش سوزی را کنترل کند.

علاوه بر آن وب سایتی به پرسنل کارخانه اجازه می‌دهد در صورت نیاز به یک منطقه از کارخانه ربات را از راه دور کنترل کنند.

به گفته هیوندای این برنامه به ارزیابی قابلیت تأثیرگذاری اسپات به عنوان یک ربات گشت زنی شبانه کمک می‌کند.