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۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۷

تولید ربات‌های مورچه‌ای متصل شونده برای عبور از موانع

تولید ربات‌های مورچه‌ای متصل شونده برای عبور از موانع

مورچه‌ها برای عبور از دره‌های عریض پلی از بدن‌های متصل به هم می‌سازند و همین امر الهام بخش محققان برای تولید ربات‌های مورچه‌ای متصل شونده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات‌های مورچه‌ای مذکور پس از اتصال به یکدیگر پل‌های عریضی را تشکیل می‌دهند که عملیات امداد و نجات را تسهیل می‌کنند.

این ربات‌های چهارپای مورچه‌ای می‌توانند هنگام عبور از زمین‌های ناهموار، از موانع بالا بروند و برنامه‌های امداد و نجات را با موفقیت در مناطق صعب‌العبور اجرا کنند. تولید این ربات‌ها با هزینه کم و با استفاده از چاپگرهای سه بعدی ممکن است.

ابعاد هر یک از این ربات‌ها ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و دارای باتری لیتیوم – پلیمری، یک ریزپردازنده، یک حسگر سبک نوری و یک حسگر لمسی مغناطیسی هستند که از آنها برای مسیریابی و شناسایی موانع استفاده می‌شود.

ربات‌های مذکور از حسگرهای لمسی مغناطیسی برای شناسایی دیگر ربات‌های مورچه‌ای و پیوند دادن بدن خود و آنها در قالب یک زنجیره استفاده می‌کنند. از این طریق پل‌هایی برای عبور از شکاف‌ها و موانع مرتفع ایجاد می‌شود.

از این روش می‌توان برای حمل اشیای سنگین هم استفاده کرد. از ربات‌های یادشده می‌توان برای اکتشاف فضا، نظارت بر وضعیت محیط زیست و مطالعه بر روی حشرات هم استفاده کرد.

کد مطلب 5331206

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