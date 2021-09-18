به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند: مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی، امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این پیام را برای جامعه، آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند: در حالی‌که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه بویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند و این موضوع بسیار ارزشمند است.

ایشان با اشاره به پیام‌های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی ورزشکاران، خاطر نشان کردند: بدانید این پیام‌ها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت شما را می‌دانیم.

رهبر انقلاب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیت‌ها، گفتند: اینکه با وجود این محدودیت‌ها پرچم کشور بالا برده و سکوهای جهانی فتح می‌شود، نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش بلکه در عرصه‌های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئولان نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی‌ها است.

ایشان در ادامه به نمونه‌هایی از قهرمانی‌ها و مدال آوری‌های ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند: علاوه بر ناداوری‌ها، رشوه و زد و بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال به‌واسطه وطن‌فروشی و خود فروشی نیز از نمونه‌های قهرمانیِ ناسالم است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تجلی ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک گفتند: نام‌گذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان بویژه شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به‌عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش بخصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه‌های نماز خواندن، در آغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر شهید بابایی، جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرّف هویت ملت ایران هستند.

ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت‌ها ثابت کردند که حجاب اسلامی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست همانگونه که این موضوع را در عرصه‌های سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کرده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است به‌گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسلامی، با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می‌شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند: رژیم سفّاک، نسل‌کُش و نامشروع صهیونیستی تلاش دارد با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند و مستکبرین جهانی نیز به او کمک می‌کنند اما مسئولان محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه، به هیچ وجه منفعل شوند.

ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران، تأکید کردند: وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی باید این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد، حمایت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی نمی‌تواند بخاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عملاً او را به رسمیت بشناسد، افزودند: این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چند توصیه نیز به مسئولان ورزشی داشتند.

«کیفی‌سازی ورزش بین‌المللی و تکیه به اعزام ورزشکار در رشته‌های مدال‌آور»، «برنامه‌ریزی برای ارتقاء رتبه ایران در المپیک»، «تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل»، «توجه بیشتر به ورزش‌های اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای جذب گردشگران خارجی»، «استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن»، «رسیدگی جدی به مسائل و مشکلات کاری و معیشتی قهرمانان» و «ارتقاء عدالت ورزشی» جزو توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان ورزش کشور بود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پارالمپیک، مدال‌های کسب‌شده و جایگاه کشورمان در این رقابت‌ها بیان کرد.

همچنین خانم هاشمیه متقیان قهرمان پارالمپیک در پرتاب نیزه و آقای جواد فروغی قهرمان المپیک در تیراندازی، نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در ورزش، و بومی‌سازی ورزش قهرمانی بر اساس مناطق، بیان کردند.