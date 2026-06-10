پیام تبریک استاندار هرمزگان به مناسبت درخشش ورزشکار پاراکانوی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام استاندار هرمزگان به شرح زیر است؛ درخشش تحسینبرانگیز قهرمان ارزنده استان، جناب آقای اسلام جاهدی در رقابتهای قهرمانی پاراکانوی آسیا در کشور قزاقستان و کسب دو مدال طلای ارزشمند در مواد ۲۰۰ و ۵۰۰ متر، موجی از شعف و امید را در دل مردم شریف هرمزگان ایجاد کرد.
این موفقیت بزرگ که مسیر افتخارآفرینی در راهیابی به پارالمپیک لسآنجلس را هموارتر میسازد، بار دیگر نشان داد که فرزندان این مرز و بوم، بهویژه در استان هرمزگان، با اتکا به غیرت و اراده پولادین، قادر به فتح قلههای رفیع جهانی هستند. اقدام ارزشمند و فرهنگی این قهرمان ملی در تقدیم مدالهای خود به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، نشاندهنده روحیه والای پهلوانی و پیوند عمیق میان نسل جوان با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
استان هرمزگان با تکیه بر ظرفیتهای بینظیر ساحلی و دریایی خود، بستر رشد و تعالی استعدادهای درخشان ورزشی است. دستاوردهای آقای جاهدی تأییدکننده این حقیقت است که توسعه زیرساختهای آبی و اقتصاد دریامحور، افزون بر ابعاد اقتصادی، نقشی کلیدی در ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی و حرفهای در سطح ملی و بینالمللی ایفا میکند.
اینجانب ضمن تبریک این پیروزی غرورآفرین به مردم عزیز هرمزگان، جامعه ورزشی استان، خانواده محترم ایشان و تمامی تلاشگران عرصه ورزش، توفیق روزافزون این قهرمان عزیز را در مسیر پیشرو و کسب افتخارات بیشتر در پارالمپیک از خداوند متعال مسئلت دارم. امید است با استمرار حمایتها، شاهد تکرار این موفقیتها در عرصههای جهانی باشیم.
محمد آشوری
استاندار هرمزگان
نظر شما