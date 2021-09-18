به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «پرواز»، پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «پرواز» ۱۰ تا ۱۲ آذرماه امسال به صورت محدود و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با محوریت فیلم و فیلمنامه‌های کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی و با هدف فرهنگ‌سازی در مورد مسائل معلولیت و نمایش توانمندی‌های افراد دچار معلولیت‌های گوناگون برگزار می‌شود.

محمدرضا شرف‌الدین سینماگر و تهیه‌کننده سینما به عنوان دبیر این دوره از جشنواره انتخاب شده است. محمدحسین لطیفی به عنوان رئیس هیأت انتخاب و داوران و محمدعلی خبیر به عنوان دبیر اجرایی در دوره جدید این جشنواره بین‌المللی حضور دارند.

فرهاد قائمیان، حسین مسافرآستانه، محسن زارع‌اشکذری، طیبه فلکیان، رحمت‌اله معمار اردستانی، آرموگام پاراسورامن و فتانه امیری (مشاور دبیر) هنرمندان و چهره‌های هستند که در مقام اعضای شورای سیاست‌گذاری در پنجمین دوره جشنواره فیلم «پرواز» حضور خواهند داشت.

فراخوان رسمی این جشنواره بین‌المللی برای ارسال آثار منتشر شده و علاقه‌مندان برای اطلاع از آخرین اخبار جشنواره می‌توانند به نشانی اینترنتی www.parvazfilmfestival.net مراجعه کنند.