حجت‌الاسلام علی خیور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح فعالیت‌ها اداره تحت مدیریت خود در راستای اجرایی شدن «مهرواره اوج» اظهار داشت: در زاهدان ۱۰۷ مسجد فعال وجود دارد که از حضور مبلغان بهره می‌برند و یک سری از مساجد نیز در حاشیه شهر قرار دارند و با توجه به اینکه جریانات انحرافی اهالی را تهدید می‌کند مدیریت در این مناطق دشوار است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی زاهدان بیان کرد: تعدادی از آقایان از جمله ۹ نفر از روحانیون در این مناطق فعال اند و در زاهدان نیز ۱۴ امام محله حضور دارند.

وی افزود: در این راستا در مناطق چند گانه شهر زاهدان، قرارگاه فرهنگی شکل داده‌ایم که حول محور چندین مسجد از جمله برای تعدادی از اهل تسنن فعال است.

حجت‌الاسلام خیور عنوان کرد: در طرح تحول اجتماعی مسجد محور در تلاش هستیم مشکلات مردم را حل کنیم، هرچند ممکن است همه مشکلات از ناحیه مسجد شیعه در محله قابل حل نباشد و اهل تسنن نیز صاحب دیدگاه خاص و فرهنگ و آداب و رسوم خاصی در رفع مشکلات باشند.

وی تصریح کرد: همه افراد، روحانیون و مولوی‌ها زیر پرچم قرارگاه قرار دارند تا جریان تمدن سازی و امت واحده شکل بگیرد و در این زمینه مولوی‌ها و روحانیون در کنار هم، فعالیت‌های تبلیغی را در مسیر اهداف توسعه می‌دهند.

وی در مورد برنامه‌های در دست اقدام اداره تحت مدیریت خود گفت: ما برای مهرواره اوج و محله همدل، تعاملاتی با دستگاه‌های فرهنگی و مردمی همانند بنیاد خاتم و سپاه پاسداران برقرار کردیم که نقش محله محور داشتند و آنچه در اسناد کاری شأن بود، روی میز آوردیم و مطالعه و کار تحقیقاتی انجام شد.

لزوم مشارکت مردم در کارهای فرهنگی

حجت‌الاسلام خیور بیان کرد: اگر کمیته امداد و یا بنیاد علوی بخواهند مشکلاتی را حل کنند به تنهایی قادر نخواهند بود، مگر اینکه در حکومت مهدوی با محوریت ولی عصر این جریانات به همراه مردم ساماندهی شود و هر کس به عنوان یک سرباز، نقش خود را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم مشکلات را حل کنیم و ظرفیت‌ها و بضاعت‌ها را شناسایی کنیم، به ویژه در مورد مشارکت‌های مردمی و نذر و نذورات که در شیوع کرونا دوباره احیا شد، ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد.

استقبال مساجد زاهدان از مهرواره اوج

مدیر اداره تبلیغات اسلامی زاهدان عنوان کرد: در شهرستان زاهدان در مهرواره اوج، بالاترین میزان ثبت نام و لبیک گویان را داشتیم و ۹۵ مسجد به این طرح لبیک گفتند و کارها را شروع کردند و حضور پررنگ مردم و محوریت امام محله با نقش امامت به خوبی نشان داده شد.

وی اظهار داشت: مردم باید فریاد رس یکدیگر باشند و این تعامل و همراهی، نقطه قوت است، با تشکیل گروه‌های مردمی و جهادی سایر نهادها نیز پای کار آمدند و در این ایام محرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از کمیته امداد توسط اداره تبلیغات برای تزریق به هیئت‌ها گرفته شد و در کنارش بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان از طریق ستاد فرمان امام (ره) کمک شد.

حجت‌الاسلام خیور خاطرنشان کرد: در محلات همه پای کار آمدند و این نشان داد که نباید تنها به امید نهادهای حمایتی باشیم، وقتی خودمان دغدغه‌ها را بشناسیم و راهکار آن را پیدا کنیم، نیازی به نهاد و اداره‌ای نداریم و در همه عرصه‌ها می‌توانیم کار را پیش ببریم.

حضور متخصصین در فعالیت‌های جهادی

وی گفت: ما پزشک و مهندس در قالب گروه‌های جهادی در جهت انجام خدمات مختلف داریم و همین را به دست مردم می‌سپاریم و اتفاقی که باید روی دهد به سرانجام می‌رسد و مردم حول این محور مسجد قرار می‌گیرند و گره از مشکلات باز می‌کنند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی زاهدان افزود: ما سنت قدیمی در همراهی مسجد و محله داشتیم که در جامعه کم کم از آن فاصله گرفتیم و باید پیوند محله و مسجد را در رفع مشکلات احیا کنیم.

وی بیان کرد: در جهت احیای مسجد محوری، ۴ محله به صورت پایلوت انتخاب شد که در آن نیازها و مسائل را رصد و آسیب شناسی می‌کنیم و تاکنون سه محله در زاهدان به طور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی زاهدان بیان کرد: در این محله‌ها، آسیب‌ها کاهش یافته و به خصوص اعتیاد و اختلافات خانوادگی کمرنگ شده و خدمات اجتماعی و مواسات و همدلی رونق گرفته است و در ایام محرم نیز به برخی از محله‌ها ورود کردیم و با بهره گیری از فرهنگ توزیع نذر بین همسایگان و اقشار ضعیف براساس مکتب اهل بیت (ع)، بسیاری از مشکلات را رفع کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام خیور تصریح کرد: در این محلات صندوق قرض الحسنه فعال است که به کمک مردم شکل گرفته و به نیازمندان وام می‌دهد و اخیراً امکان وام تا ۵ میلیون بدون سود فراهم شده است.