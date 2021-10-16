۱۰۰ معتادی که به فعال فرهنگی تبدیل شدند

حجت الاسلام علیرضا ریماز روحانی مستقر روستای علی آباد شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در ایام کرونا از سوی مسجد این روستا اظهار داشت: بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای کرونا مبلغ ۱۰ میلیون تومان از مردم و خیرین جمع آوری و برای کمک به محرومین خرج شد.

وی افزود: نزدیک به ۶۰ خانوار را تحت پوشش قرار دادیم و لوازم سرمایشی و گرمایشی برای آنها خریداری شد.

حجت الاسلام ریماز علاوه بر تأمین کمک‌های معیشتی در روستا به برخی از شهرستان‌های خارج استان نیز کمک رسانی نموده اند که از جمله آنها یکی از شهرهای استان اهواز و یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بوده است.

شرکت کننده مهرواره اوج در زمینه ترک اعتیاد نیز فعالیت‌های چشمگیری داشته ایشان موفق شدند به ترک اعتیاد ۱۰۰ نفر از افرادی که درگیر اعتیاد بودند کمک کنند و همین افراد در زمینه مسائل فرهنگی و مذهبی در روستا فعالیت دارند.

روحانی روستای علی آباد همچنین با کمک اهالی روستا به ساخت و تعمیر منازل پرداخته که می‌توان در این زمینه به ساخت حمام برای خانه‌های افراد نیازمند اشاره کرد.

حجت الاسلام ریماز با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: با شروع سال تحصیلی به چند خانواده نیازمند لوازم التحریر اهدا شد.

وی در ادامه به فعالیت‌های این مسجد در عرصه کمک به زوج‌های جوان اشاره کرد و گفت: با معرفی ۱۰ زوج جوان به سپاه توانستیم جهیزیه آنها را تأمین نمائیم.

امام جماعت روستای علی آباد به منظور ایجاد اشتغال نیز فعالیت‌هایی داشته و در این زمینه عنوان کرد: با بنیاد برکت که در روستا مستقر است رایزنی انجام داده ایم تا به ۶۰ خانوار ثبت نام کرده وام اشتغالزایی بدهیم که این وام‌ها به طور مقطعی به آنها پرداخت می‌شود، که اهالی با این وام‌های دریافت شده مشاغلی مانند دامداری و خیاطی را در روستا ایجاد می‌کنند.

حجت الاسلام ریماز در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی خود نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما توانستیم خانه قرآن تأسیس کنیم و کلاس‌هایی از قبیل حفظ قرآن، روخوانی و روانخوانی را در این خانه قرآن برگزار کنیم که این کلاس‌ها نتایج خوبی را برای‌مان داشت.

شرکت کننده مهرواره اوج در پایان به برنامه‌ها و اقدامات خود برای اوج گرفتن خدمات مسجد اشاره کرد که از جمله از آنها تعمیر و مرمت مسجد، ایجاد گروه جهادی در سطح روستاها و شهرستان برای تأمین کمک‌های معیشتی بود.