کتاب «عکاسان و عکاسی» به چاپ نهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «عکاسان و عکاسی» اثر ناتان لاینز با ترجمه وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی بهتازگی توسط انتشارات سروش به چاپ نهم رسیده است.
اینکتاب دربرگیرنده ۷ مقاله از شش عکّاس بزرگ جهان است که در آنها عکاسی نه فقط بهعنوان تکنیکی برای ثبت تصویر، بلکه به مثابه یک رسانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ رسانهای که با مختصات ویژه خود در میان تمامی ابزارهای بیانی دیگر جایگاهی مستقل دارد. در مجموع، مقالات این کتاب را میتوان در مباحث فلسفه عکاسی و جامعهشناسی عکاسی جای داد. هانری کارتیه بروسون، عکاس فرانسوی، درست میگوید: «موفقیت عکاس به میزان فرهنگ عمومی شخص، به نظام ارزشی شخص و به روشناندیشی و چالاکی شخص بستگی دارد. بیش از هر چیز از تدابیر مصنوعیای که خلاف زندگی است باید ترسید.» و این مقالات به این فرهنگ عمومی و نظام ارزشی و روشناندیشی و چالاکی عکاسان میپردازند.
چاپ نهم اینکتاب با ۱۴۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.
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