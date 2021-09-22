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۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۰۰

در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

شی جینپینگ خواستار تقویت اعتماد جهانی شد

شی جینپینگ خواستار تقویت اعتماد جهانی شد

رئیس جمهور چین در نطق سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر نقش این سازمان در حل اختلافات جهانی تاکید کرد و با ارائه یک طرح توسعه، خواهان مقابله با تهدیدها و چالش های جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در نطق سالیانه خود در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق ویدئو کنفرانس، با ارائه یک طرح توسعه جهانی، خواستار تقویت اعتماد و مقابله مشترک با تهدیدها و چالش های جهانی برای ایجاد دنیایی بهتر برای همه شد.

شی با اشاره به همه گیری ویروس کرونا، گفت: در حال حاضر، کووید-۱۹ هنوز در جهان بیداد می کند و تعداد موارد جدید ابتلا هر روز در سطح جهان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: ما باید کووید-۱۹ را شکست دهیم و در این مبارزه سرنوشت ساز برای آینده بشریت پیروز شویم.

شی با وجود این واقعیت که همه گیری کرونا ممکن است حاد و شدید به نظر برسد، با اطمینان گفت که «ما انسان ها مطمئنا بر آن غلبه می کنیم و پیروز خواهیم شد».

وی همچنین با اشاره به این مسئله که کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند تا توسعه جهانی را به سوی مرحله جدیدی از رشد متوازن، هماهنگ و فراگیر سوق دهند، گفت که «توسعه، کلید رفاه مردم است».

شی افزود: ما باید ورودی در توسعه، همکاری های مبتنی بر اولویت در زمینه کاهش فقر، امنیت غذایی، واکنش به کووید -۱۹ و واکسن، تامین مالی جهت توسعه، تغییرات اقلیمی و توسعه سبز، صنعتی شدن، اقتصاد دیجیتالی و ارتباطات را افزایش دهیم و اجرای برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار را به منظور ایجاد یک جامعه جهانی در راستای توسعه با آینده مشترک، سرعت بخشیم.

وی همچنین افزود: ما باید از صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی که ارزشهای مشترک بشریت هستند حمایت کنیم و شیوه تشکیل حلقه های کوچک یا بازی با ماحصل جمع صفر (بی نتیجه) را رد کنیم.

شی گفت: تحولات اخیر در وضعیت جهانی بار دیگر نشان می دهد که مداخله نظامی از خارج و به اصطلاح تغییرات دموکراتیک، چیزی جز ضرر ندارد.

وی با اشاره به اینکه اختلافات و مشکلات بین کشورها باید از طریق گفتگو و همکاری بر اساس برابری و احترام متقابل حل شود، گفت: موفقیت یک کشور لزوما به معنای شکست کشوری دیگر نیست و جهان آنقدر بزرگ است که بتواند توسعه و پیشرفت مشترک همه کشورها را در خود جای دهد.

شی همچنین به نقش سازمان ملل اشاره و تاکید کرد: سازمان ملل متحد باید پرچم چندجانبه گرایی واقعی را بالا نگه دارد و به عنوان بستر مرکزی کشورها برای حفظ مشترک امنیت جهانی، به اشتراک گذاشتن دستاوردهای توسعه و تعیین مسیر آینده جهان عمل کند.

وی ادامه داد: (سازمان ملل) باید دستور کار مشترک (در زمینه های امنیت، توسعه و حقوق بشر) تعیین کند، مسائل فشرده را برجسته کرده و بر اقدامات واقعی تمرکز کند و اطمینان حاصل کند که تعهدات همه طرف های چندجانبه گرایی واقعا محقق می شود.

کد مطلب 5310613

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