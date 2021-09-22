شی جینپینگ خواستار تقویت اعتماد جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در نطق سالیانه خود در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق ویدئو کنفرانس، با ارائه یک طرح توسعه جهانی، خواستار تقویت اعتماد و مقابله مشترک با تهدیدها و چالش های جهانی برای ایجاد دنیایی بهتر برای همه شد.

شی با اشاره به همه گیری ویروس کرونا، گفت: در حال حاضر، کووید-۱۹ هنوز در جهان بیداد می کند و تعداد موارد جدید ابتلا هر روز در سطح جهان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: ما باید کووید-۱۹ را شکست دهیم و در این مبارزه سرنوشت ساز برای آینده بشریت پیروز شویم.

شی با وجود این واقعیت که همه گیری کرونا ممکن است حاد و شدید به نظر برسد، با اطمینان گفت که «ما انسان ها مطمئنا بر آن غلبه می کنیم و پیروز خواهیم شد».

وی همچنین با اشاره به این مسئله که کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند تا توسعه جهانی را به سوی مرحله جدیدی از رشد متوازن، هماهنگ و فراگیر سوق دهند، گفت که «توسعه، کلید رفاه مردم است».

شی افزود: ما باید ورودی در توسعه، همکاری های مبتنی بر اولویت در زمینه کاهش فقر، امنیت غذایی، واکنش به کووید -۱۹ و واکسن، تامین مالی جهت توسعه، تغییرات اقلیمی و توسعه سبز، صنعتی شدن، اقتصاد دیجیتالی و ارتباطات را افزایش دهیم و اجرای برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار را به منظور ایجاد یک جامعه جهانی در راستای توسعه با آینده مشترک، سرعت بخشیم.

وی همچنین افزود: ما باید از صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی که ارزشهای مشترک بشریت هستند حمایت کنیم و شیوه تشکیل حلقه های کوچک یا بازی با ماحصل جمع صفر (بی نتیجه) را رد کنیم.

شی گفت: تحولات اخیر در وضعیت جهانی بار دیگر نشان می دهد که مداخله نظامی از خارج و به اصطلاح تغییرات دموکراتیک، چیزی جز ضرر ندارد.

وی با اشاره به اینکه اختلافات و مشکلات بین کشورها باید از طریق گفتگو و همکاری بر اساس برابری و احترام متقابل حل شود، گفت: موفقیت یک کشور لزوما به معنای شکست کشوری دیگر نیست و جهان آنقدر بزرگ است که بتواند توسعه و پیشرفت مشترک همه کشورها را در خود جای دهد.

شی همچنین به نقش سازمان ملل اشاره و تاکید کرد: سازمان ملل متحد باید پرچم چندجانبه گرایی واقعی را بالا نگه دارد و به عنوان بستر مرکزی کشورها برای حفظ مشترک امنیت جهانی، به اشتراک گذاشتن دستاوردهای توسعه و تعیین مسیر آینده جهان عمل کند.

وی ادامه داد: (سازمان ملل) باید دستور کار مشترک (در زمینه های امنیت، توسعه و حقوق بشر) تعیین کند، مسائل فشرده را برجسته کرده و بر اقدامات واقعی تمرکز کند و اطمینان حاصل کند که تعهدات همه طرف های چندجانبه گرایی واقعا محقق می شود.