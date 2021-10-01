آمریکا برای ترکیه خط و نشان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه درباره خرید تجهیزات نظامی از روسیه هشدار داد.

در این ارتباط، وندی شرمن گفته است که خرید تسلیحات نظامی روسیه برای ترکیه تبعات خواهد داشت.

پس از اعلام «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر طرح این کشور برای خرید دومین سری از سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه، که در گفت‌وگو با شبکه خبری آمریکایی سی بی اس انجام گرفت، آمریکا در طی چند مرحله وارد فاز هشدار به ترکیه شده است و چند روز پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت که به ترکیه نسبت به خرید محصولات بیشتر نظامی از روسیه هشدار می‌دهیم.

اردوغان در آن مصاحبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قصدی برای خرید سری دیگری از سامانه موشکی اس ۴۰۰ را دارید، گفته بود: از این دوره به بعد کسی نمی‌تواند در سیاست ما نسبت به خرید سامانه‌های دفاعی و اینکه از چه کشوری و به چه میزان باشد، دخالت کند. کسی که در این خصوص تصمیم می‌گیرد ما هستیم.

در پی خرید اولین سری سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه از سوی ترکیه، واشنگتن ضمن تحریم بخش نظامی این کشور، آنکارا را از پروژه تولید مشترک جنگنده اف ۳۵ خارج کرده و حتی واشنگتن از تسلیم کردن جنگنده‌هایی که ترکیه سفارش داده و آماده تحویل بود نیز اجتناب کرد و آنها را به ارتش آمریکا تسلیم کرد.

از سوی دیگر، امروز همچنین پیش از تهدیدات شرمن علیه ترکیه، «رجب طیب اردوغان» خواستار جبران خسارت مادی و بازگشت پول این کشور در جریان فسخ معامله خرید جنگنده اف ۳۵ توسط آمریکا شده بود. در این ارتباط اردوغان از آمریکا خواسته است تا بعد از کنار گذاشتن آنکارا از پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار پول کشورش را به آنکارا باز پس دهد.

براساس اعلام منابع خبری، رئیس جمهور ترکیه درباره کنار گذاشته شدن کشورش از پروژه ساخت جنگنده‌های اف ۳۵ خطاب به مقامات آمریکایی گفت: ما ۱.۴ میلیارد دلار پرداخت کردیم. این پول چه می‌شود. ما این پول را به سادگی به دست نیاوردیم. یا باید هواپیماهایمان را به ما بدهند و یا پولمان را برگردانند.