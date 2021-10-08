به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی جمعه‌شب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه کریدور ساحلی جنوب را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و اعتبارات خوبی برای این منظور تخصیص می‌یابد.

وی اضافه کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان برای کریدور جنوب که بخشی از آن در استان بوشهر است در نظر گرفته شده است. این قسمت که از استان بوشهر می‌گذرد، تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی توسعه زیرساخت‌های بندری استان بوشهر را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: مطالعات طرح توسعه بنادر ریگ، گناه و دیلم امسال انجام شود و عملیات اجرایی در سال آینده انجام شود.

وی بیان کرد: توسعه بندر بوشهر در دستور کار است. در حال حاضر کشتی‌های ۳۰ هزار تنی توان پهلوگیری در بوشهر را دارند و برای ارتقا به ۵۰ هزار تن نیاز به دیوارهای رسوب‌گیر دارند که باید مطالعات انجام شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: همه تعهدات وزارت راه و شهرسازی در زمان مقرر انجام خواهد شد و نقاط حادثه خیز استان بوشهر رفع می‌شود.

وی ادامه داد: جهش تولید مسکن از اقدامات مهمی است که در استان بوشهر دنبال می‌شود. جلسات متعددی برگزار کردیم و زمین برای همه شهرها و روستاهای استان در اختیار داریم و مشکلی برای تأمین زمین نداریم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید مردم را ترغیب کنیم که برای دریافت مسکن ثبت‌نام کنند. محدودیتی برای ساخت مسکن در استان بوشهر نداریم و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی در شهرستان‌ها را داشته باشیم.