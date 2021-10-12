  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۷:۱۶

به منظورِ یافتن راه حلی برای مناقشه اوکراین؛

«پوتین» و «زلنسکی» با برگزاری نشست وزرای خارجه موافقت کردند

«پوتین» و «زلنسکی» با برگزاری نشست وزرای خارجه موافقت کردند

صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در تماسهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین توانستند موافقت آنان را برای برگزاری نشستی چهارجانبه در سطح وزرای خارجه جلب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی با «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با وی پیرامون اجرای توافقنامه‌های مینسک با هدف طرح راه‌حلی صلح‌آمیز برای مناقشه اوکراین صحبت کردند.

پس از این تماس تلفنی، مرکل و ماکرون با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و وی را به پیشبرد گفتگوهای صلح تشویق کردند.

طبق بیانیه دولت آلمان، «هر دو طرف (هم اوکراین و هم روسیه) موافقت کردند که برای دستیابی به این هدف از وزرای خارجه خود بخواهند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند».

گفتنی است، از سال ۲۰۱۴ اوکراین با نیروهای جدایی طلب و طرفدار روسیه در منطقه دنباس درگیری دارد؛ درگیری‌هایی که به ادعای مقامات کی یِف تاکنون ۱۴ هزار کشته برجای گذاشته است.

کد مطلب 5325440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها