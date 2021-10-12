«پوتین» و «زلنسکی» با برگزاری نشست وزرای خارجه موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی با «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با وی پیرامون اجرای توافقنامه‌های مینسک با هدف طرح راه‌حلی صلح‌آمیز برای مناقشه اوکراین صحبت کردند.

پس از این تماس تلفنی، مرکل و ماکرون با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و وی را به پیشبرد گفتگوهای صلح تشویق کردند.

طبق بیانیه دولت آلمان، «هر دو طرف (هم اوکراین و هم روسیه) موافقت کردند که برای دستیابی به این هدف از وزرای خارجه خود بخواهند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند».

گفتنی است، از سال ۲۰۱۴ اوکراین با نیروهای جدایی طلب و طرفدار روسیه در منطقه دنباس درگیری دارد؛ درگیری‌هایی که به ادعای مقامات کی یِف تاکنون ۱۴ هزار کشته برجای گذاشته است.