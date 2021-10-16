مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اعتراف اخیر محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه مبنی بر اینکه واژه «تعلیق» چهار بار در متن توافق برجام آمده است، گفت: ظریف هوشمندتر از این حرف‌ها است که ندانسته باشد در متن برجام چه چیزی نوشته شده و چه چیزی نوشته نشده است، چرا که یکی از برجستگی‌های او تسلط او به زبان انگلیسی بود.

وی افزود: حتی وقتی ظریف در معرض انتقاد دیگران قرار می‌گرفت که چرا در مجامع عمومی به عنوان یک شخصیت ایرانی به زبان فارسی صحبت نمی‌کنید، استدلال می‌کرد که انتقال مطالب به زبان اصلی (انگلیسی) برای مخاطبین راحت‌تر است و در این شرایط احتمال اینکه خطایی در ترجمه اتفاق بیفتد کمتر خواهد بود؛ بنابراین ظریف مشکلی در مطالعه برجام و فهم محتوای آن نداشته است.

شاکری تصریح کرد: جایگاه تخصصی ظریف این بوده که مذاکرات را با دقت پیش ببرد و سطر به سطر مطالب و متن توافق را درک کند. روند مذاکرات و تهیه یک متن حقوقی، یعنی کار کردن با واژه‌ها و ارزش حقوقی آنها.

دبیرکل جمعیت جانبازان در رابطه اعتراف ظریف پس از گذشت شش سال از برجام، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مجموعه چهره‌های دولت یازدهم و دوازدهم، به ویژه شخص ظریف، در یک سراشیبی افول قرار گرفته‌اند. پیش از این اعتراف هم ایران‌اینترنشنال مصاحبه مفصلی از ظریف منتشر کرد و او در این مصاحبه اظهارات ساختارشکنانه‌ای در خصوص موضوع «مدیریت میدان» و «مدیریت دیپلماتیک» مطرح کرده بود.

وی ادامه داد: وقتی که این افراد در چنین سراشیبی قرار گرفته‌اند، برای احیای خودشان یا باید بگویند قصور داشتیم یا تقصیر، اشتباهاتی که رخ داده از غفلت بوده یا تغافل؛ (عمدی بوده یا سهوی). لذا اینکه بگویند متوجه آنچه اتفاق افتاده نبوده‌ایم هزینه کمتری برایشان دارد، البته اثبات اینکه ندانسته این اشتباهات را رقم زده‌اند کار خیلی دشواری است.

شاکری با اشاره به اینکه جامعه ادعاهایی مثل بی‌خبری مسئولین از وقایع را باور نمی‌کند، تاکید کرد: منتقدین بسیاری بارها تذکرات زیادی به ظریف، دولت و تیم مذاکره‌کننده دارند که آنها را از حقایق برجام آگاه می‌کرد.

دبیرکل جمعیت جانبازان تصریح کرد: دولت روحانی، حداقل انتقادات را هم نمی‌پذیرفت. این یک قاعده در عالم سیاست است که می‌گویند اگر کسی حداقل را اعتراف نکند، حداکثر را از دست می‌دهد؛ یعنی اگر مجموعه‌ای حداقل خطا و انحراف خود را از سر تکبر و خودبزرگ‌بینی و خودشیفتگی نپذیرد، مطابق این قاعده حداکثر را واگذار می‌کند و شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: این قاعده درمورد دیکتاتورها هم صادق است؛ دیکتاتورها از سر تکبر حتی ذره‌ای به خطاهای خود اقرار نمی‌کنند و نهایتاً با انقلاب مردم کل حاکمیت را از دست می‌دهند.

شاکری گفت: به نظر می‌رسد روحانی، ظریف و تیم مذاکره‌کننده به حد کافی در معرض انتقادهای روشن، صریح، مستدل و منطقی قرار داشتند. برجام حداقل ۴۰ ساعت در مجلس شورای اسلامی توسط تیمی که مجلس تعیین کرده بود مورد بررسی قرار گرفته بود که علیرضا زاکانی و دیگر نماینده‌ها لایه‌های مختلفی از شخصیت‌های مذاکره‌کننده را تفهیم اتهام کردند که چه مسیری را در پیش گرفته‌اند؛ اما آنها نپذیرفتند و لذا کلیت را واگذار کردند.

دبیرکل جمعیت جانبازان خاطرنشان کرد: کاری که امروز در دولت جدید برای برجام در حال انجام است و ما داریم آمریکا و طرف غربی را به دنبال خود می‌کشیم را دولت روحانی هم می‌توانست انجام دهد؛ اما چون اعتقادی به این نوع رفتار نداشتند، مسیر دیگری را پیش گرفتند.

وی درخصوص خسارات ناشی از واقعیاتی که کم‌کم به آن اعتراف می‌شود، عنوان کرد: دیوان محاسبات همین امروز گزارشی از کارنامه دولت دوازدهم ارائه کرد که چه عملکردی در بودجه داشته، آنچه باید انجام می‌شده را زمین گذاشته و به قانون برنامه عمل نکرده است. علاوه بر همه اینها تصویر روشنی که از کاهش ارزش پایه پول و گرانی و بسیاری موارد دیگری می‌بینیم، سفره‌ای است که دولت روحانی پیش روی مردم پهن کرد.