هوای کرمانشاه تا پایان هفته جاری صاف خواهد بود

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی هوای استان تا اواخر هفته جاری صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در روز یکشنبه به دلیل عبور موجی کوتاه از جو منطقه، هوای استان کرمانشاه با رشد ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره وضعیت دمای استان کرمانشاه در هفته جاری، تصریح کرد: دمای هوا طی امروز و فردا (یکشنبه) تغییرات چندانی نخواهد داشت اما از روز یکشنبه تا اواخر هفته دمای هوا نسبتاً کاهش خواهد یافت.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: با توجه به روند تدریجی کاهش دما، کنترل رطوبت و دما در گلخانه‌ها و اعمال تهویه مناسب توصیه می‌شود و همچنین بهتر است سرکشی‌های شبانه در برنامه نگهداری واحدهای گلخانه‌ای در استان کرمانشاه قرار گیرد.

وی با اشاره به دمای هوای کرمانشاه طی امروز، بیان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه طی امروز در گرم‌ترین ساعت به ۲۹ درجه سانتی گراد و در سردترین ساعت شبانه روز به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.