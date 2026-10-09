به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر جمعه در نشست تخصصی در شهرستان بجستان بر ضرورت پیوند میان تعالی علمی با هویت ملی و دینی در برنامه‌های آموزشی تأکید و از رویکرد جدید دولت برای اولویت‌بخشی به معیشت معلمان و تداوم آموزش حضوری خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن ارزیابی وضعیت آموزشی کشور، آموزش و پرورش را یک حوزه «فراراهبردی» خواند که سایر سیاست‌های کلان دولت باید در راستای تقویت آن تعریف شوند.

وی با اشاره به پتانسیل‌های منطقه، بجستان را منطقه‌ای با سرمایه‌های انسانی بی‌نظیر، متدین و انقلابی توصیف کرد که در سطح کشور جایگاه ویژه‌ای دارند.

کاظمی ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی مدیران و کادر آموزشی منطقه، خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای ارتقای سطح کیفی آموزش، همگام با تقویت زیرساخت‌های موجود است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های اقتصادی، بر اهمیت توجه به معیشت معلمان تأکید کرد و گفت: پیگیری وضعیت معیشتی کادر آموزشی، در دستور کار ویژه دولت و با همکاری نزدیک مجلس قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر وزارتخانه افزود: علیرغم شرایط موجود، دولت با افتتاح ۱۳ هزار کلاس درس در سال جاری، تعهد خود را به توسعه زیرساخت‌های آموزشی نشان داده است.

کاظمی سیاست جدید دولت در مواجهه با شرایط اضطراری و تعطیلی مدارس را تبیین کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت برخلاف رویکردهای گذشته، هیچ تصمیم کلی و یکپارچه‌ای برای تعطیلی مدارس در سطح کشور یا استان اتخاذ نخواهد کرد و اولویت اصلی ما، تداوم آموزش حضوری است.

وی افزود: به منظور مدیریت بهتر بحران‌ها، اختیارات ویژه‌ای به شورای تأمین و فرمانداران تفویض شده است تا تصمیم‌گیری درباره بازگشایی یا تغییر وضعیت مدارس، با توجه به شرایط خاص و محلی هر منطقه توسط مقامات اجرایی انجام شود.

کاظمی به برنامه‌های اجرایی ویژه برای شهرستان بجستان اشاره کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت فیزیکی مدارس، از تأمین بودجه برای آسفالت و ایزوگام حدود ۱۵ هزار متر مربع از سطوح مدارس خبر داد.

وی همچنین بر تسریع در اتمام پروژه‌های عمرانی منطقه، از جمله پروژه استخر آموزشی بجستان که در حال حاضر ۵۵ درصد پیشرفت داشته است، تأکید کرد و افزود: تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و به‌ویژه تجهیز مدرن هنرستان‌ها با استفاده از اعتبارات ویژه، از اولویت‌های اجرایی ما در این منطقه خواهد بود.

کاظمی در جمع حاضران خاطرنشان کرد: برای ساختن آینده‌ای روشن، باید بر سرمایه‌گذاری انسانی تمرکز کنیم؛ سرمایه‌گذاری‌ای که در آن، هویت ملی و دینی در کنار دانش روز، دانش‌آموزان را به پیشروان جامعه تبدیل کند.