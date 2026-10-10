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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۶

عضو ارشد انصارالله: باب المندب فقط به روی کشتی‌های عربستان بسته است

عضو ارشد انصارالله: باب المندب فقط به روی کشتی‌های عربستان بسته است

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتقاد از سیاست‌های ریاض، اعلام کرد که مسیر دریایی باب‌المندب برای تمامی کشتی‌ها باز است و تنها در برابر شناورهای عربستان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد، از مقامات ارشد انصارالله، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که عربستان سعودی با گرفتار شدن در باتلاق جنگ یمن و اتکا به مزدوران چندملیتی، توان مقابله با ملت یمن را ندارد.

وی تأکید کرد که برخلاف ادعاهای ریاض، صنعا قصد حمله به شهرهای مقدس عربستان را ندارد، اما قدرت موشکی یمن می‌تواند عمق این کشور را هدف قرار دهد.

الاسد با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی عربستان، افزود که این کشور در حال گدایی کمک‌های خارجی است و نتوانسته در جنگ یمن پیروز شود.

وی در نهایت از هرگونه میانجی‌گری برای پایان جنگ استقبال کرد و به سایر کشورها هشدار داد که وارد درگیری در یمن نشوند.

کد مطلب 6972892

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