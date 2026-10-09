درخشش تکواندوکاران ایران در گرندپری پاریس با کسب دو مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۶، امروز جمعه ۱۷ مهرماه، با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۴ کشور در سالن «مارسل سردان» شهر پاریس آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات، تکواندوکاران اوزان مثبت ۶۷ کیلوگرم زنان و منفی ۵۸ و مثبت ۸۰ کیلوگرم مردان به مصاف رقبای خود رفتند که نمایندگان کشورمان موفق به کسب دو مدال طلا شدند.

ابوالفضل زندی در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم، دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس با شکست مهدی رزمیان، دیگر نماینده کشورمان، و «ایساکا» از نیجریه، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. زندی در این مرحله برابر «رودریگوئز» از اسپانیا قرار گرفت و راند نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۲ به سود خود به پایان رساند. حریف اسپانیایی در ادامه از حضور در راند دوم انصراف داد تا نماینده کشورمان به دیدار پایانی صعود کند.

زندی در مبارزه نهایی به مصاف «تائه جوون پارک» از کره جنوبی رفت و با برتری در دو راند متوالی و با نتایج ۷ بر ۴ و ۱۱ بر ۶، صاحب مدال طلا شد.

مدال طلای وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم نیز به نماینده کشورمان رسید. آرین سلیمی کمتر از ۱۰ روز پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، طلای دیگری را به کلکسیون افتخارات خود اضافه کرد.

وی در این رقابت‌ها، کار خود را با پیروزی برابر محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده کشورمان، آغاز کرد و سپس «ماولونوف» ازبکستانی و «پلانیس» از بلاروس را با نتایج مشابه ۲ بر صفر و با اختلاف امتیاز بالا شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

سلیمی در این مرحله، «عیسی سیف» از مصر، نفر اول رنکینگ المپیکی و دارنده مدال طلای گرندپری موجو، را نیز در دو راند متوالی از پیش رو برداشت.

دیدار فینال این وزن که تکرار فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود، با برتری ۱۴ بر ۹ «کانینگهام» بریتانیایی در راند نخست آغاز شد؛ اما سلیمی به‌خوبی به مبارزه برگشت و با نتایج ۱۳ بر ۶ و ۱۱ بر ۷، دو راند بعدی را به سود خود به پایان رساند و به مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G4 است و به نفرات برتر آن، در مسیر کسب سهمیه المپیک، امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.