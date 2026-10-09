به گزارش خبرنگار مهر، احمد گوهری دروازه‌بان صنعت نفت آبادان درباره شکست ۳ بر یک این تیم در بازی امشب مقابل پرسپولیس گفت: از هواداران نفت عذرخواهی می کنم. آنها بدانند تمام تلاشمان را کردیم اما زورمان به پرسپولیس نرسید.

او عملکرد خودش و شعارهای طرفداران نفت آبادان علیه اعضای تیم تصریح کرد: فکر می کنم خوب سمت ضربه پنالتی رفتم اما خیلی گوشه بود و نتوانستم آن را بگیرم. حالا امیدواریم بهتر شویم و باید هم بهتر شویم. از نخستین روزی که آقای نوری آمد علیه او جو بود ولی او تلاش خود را می کند و امیدواریم شرایط بهتر شود.