نحوه فعالیت مدارس هرمزگان از یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی‌ با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت تمامی مدارس استان هرمزگان در همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: نحوه فعالیت مدارس از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه در شهرهای قشم، سیریک و جاسک، فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری خواهد بود و تعداد روزهای حضور دانش‌آموزان در مدرسه و روزهای آموزش مجازی، متناسب با شرایط هر مدرسه توسط مدیران مدارس تعیین و به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

نفیسی بیان کرد: در روستاهای شهرستان‌های قشم ، سیریک و جاسک، فعالیت تمامی مدارس و در همه مقاطع تحصیلی به صورت اقتضائی حضوری خواهد بود.

معاون استاندار هرمزگان بیان کرد: در شهرستان بندرعباس فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت سه روز آموزش حضوری و دو روز آموزش غیرحضوری و مجازی در هر هفته انجام خواهد شد. برنامه دقیق روزهای حضوری و غیرحضوری هر مدرسه توسط مدیر مدرسه تعیین و به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: سایر شهرستان‌ها و مناطق استان فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود.*

نفیسی تأکید کرد: در مواردی که دانش‌آموزان به دلایل موجه امکان حضور در مدرسه را نداشته باشند، مدیران مدارس موظف‌اند با استفاده از ظرفیت همان دو روز آموزش غیرحضوری و مجازی، زمینه جبران و استمرار فرآیند آموزشی این دانش‌آموزان را فراهم کنند.

وی افزود: مسئولیت برنامه‌ریزی، مدیریت و اطلاع‌رسانی دقیق نحوه اجرای این تصمیم در هر مدرسه بر عهده مدیران مدارس است و مدیران موظف‌اند برنامه هفتگی حضور و آموزش غیرحضوری را پیش از آغاز فعالیت مدارس، به نحو مناسب به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اعلام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین بر ضرورت آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای اجرای این تصمیم تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان موظف است پیش از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، جلسات توجیهی لازم را برای مدیران مدارس برگزار و دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های مورد نیاز برای اجرای هماهنگ این تصمیم را صادر و ابلاغ کند.

نفیسی خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف تداوم فرآیند آموزش، صیانت از سلامت و امنیت دانش‌آموزان و فراهم کردن امکان مدیریت متناسب شرایط هر منطقه و مدرسه اتخاذ شده و نحوه فعالیت مدارس استان تا بر اساس این شیوه ادامه خواهد داشت.

وی از خانواده ها و دانش آموزان خواست برای اطلاع از برنامه دقیق هفتگی مدرسه،روزهای آموزش حضوری و غیر حضوری و نحوه برگزاری کلاس ها ، اطلاعیه های مدیر مدرسه و آموزش و پرورش را ملاک عمل خود قرار دهند .