الریاض: دیدار پرسپولیس - الهلال کلاسیکو غرب آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاض عربستان با اشاره به دیدار امروز تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا نوشت:

«دیدار الهلال با پرسپولیس "کلاسیکو" غرب آسیا است چرا که هر دو تیم از بهترین‌های غرب قاره آسیا در سال‌های اخیر بوده‌اند. در چهار دوره اخیر لیگ قهرمانان الهلال یا پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی حضور داشته‌اند؛ جایی که الهلال در نیمه نهایی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ این رقابت‌ها شرکت داشت و پرسپولیس هم در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به نیمه نهایی رسید.»

تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض برگزار می‌شود و برنده آن راهی مرحله نیمه نهایی می‌شود.