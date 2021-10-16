به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در تونس، به مناسبت روز جهانی ترجمه در شهر فرهنگ الشاذلی القلیبی در پایتخت تونس مراسمی برگزار شد که طی آن کانون مترجمان تونس با اعلام اسامی برندگان دومین دوره مسابقه مترجمان جوان، از اثر جدید خود به نام «گزیده‌هایی از دایرة المعارف اسلامی» رونمایی کرد.

اثر جدید از جمله مهمترین منابع پژوهش در مطالعات عربی و اسلامی به شمار می‌آید، زیرا در تالیف آن تعدادی از متخصصان تراز اول همکاری داشتند تا هر آنچه را که از نظر تاریخی، تمدنی، زبانی، نوآوری و اجتماعی به جهان اسلام مربوط می‌شود، در آن گرد آورند.

کانون ترجمه تونس از سال ۲۰۱۶ به بعد، گزیده‌هایی از این دایره المعارف را از زبان انگلیسی به عربی برگرداند به طوری که تعداد عناوین ترجمه شده به ۲۰۹ عنوان رسید و در ترجمه آن ۴۵ تن از مترجمان کارآمد و متخصص تونسی همکاری کردند تا این دایره المعارف ثمره یک تلاش یک گروه تحت حمایت وزارت امور فرهنگی و با همکاری بخش‌های اداری و کمیته‌های نظارت علمی و هماهنگی کانون ترجمه تونس در عین نظارت مترجمان متخصص است. این اثر سپس توسط موسسه بریلگ که صاحب حقوق تألیف آن است منتشر شد تا در اختیار پژوهشگران و خوانندگان عرب و تکلم کنندگان به این زبان در سراسر دنیا قرار بگیرد.

گزیده‌های این اثر به زبان عربی در ۴ جلد و در بیش از هشتصد صفحه منتشر شد تا در اختیار عموم خوانندگان و پژوهشگران در حوزه نوع جدیدی از شناخت اسلامی باشد که حدی معقول از عینی گرایی علمی و نگاه انتقادی به دور از نگاه‌های تندرو یا بسته را منعکس می‌کند.

الحبیب امار سرپرست وزارت گردشگری و امور فرهنگی در جریان نظارت بر این برنامه، بر اهمیت ترجمه در «نزدیک ساختن ملت‌ها و آشنا سازی آنها با ذخیره اندیشه‌ای، میراثی، تمدنی، شناختی و فرهنگی» یکدیگر تاکید و اشاره کرد که ترجمه صرفاً سازوکاری برای ارتباط گرفتن و شناخت نیست بلکه یک هنر قائم به ذات به شمار می‌رود که مستلزم تلاش‌های بسیار و مطالعه و دقت مترجم است که یک میانجی خلاق در انتقال دانش و معرفی فرهنگ دیگران به شمار می‌آید.

این وزیر در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های کانون ترجمه تونس که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و تاکنون بیش از ۱۵۰ اثر را در حوزه‌ها و از زبان‌های مختلف ترجمه کرد، توجه داد و بیان داشت که «ترجمه از حوزه‌های دانشی مهم به شمار می‌رود، زیرا علاوه بر ترجمه آثار برجسته جهانی، در حوزه ادبیات، آثار فلسفی و اندیشه زبان شناسی، دایره المعارفی و اصطلاحی، یک نقش دیپلماتیک نیز در نزدیک ساختن جوامع به یکدیگر ایفا می‌کند، نقشی که به ویژه در سایه تحول فناوری‌های جدید که مترجمان برای تقویت مهارت‌های خود و استفاده از امکانات برای پیشبرد فعالیت‌هایشان و انتقال محتواهای فکری از آن بهره می‌برند، پررنگ‌تر می‌شود.»

همچنین خانم زهیه جویرو مدیر کانون ترجمه تونس آخرین آثار این کانون در سال ۲۰۲۱ را معرفی کرد که به ترتیب عبارتند از:

«عقل محکم» اثر ادگار موران، ترجمه مترجم فقید المنصف وناس و بازنگری فرج معتوق.

«ادبیات و فلسفه، سرور دانش در ادبیات» اثر کامیل دیمولی، ترجمه مترجم فقید صادق قسومه و بازنگری فوزی الزمرلی.

«عبارت و معنا» اثر جان رسورل، ترجمه شکری السعدی و بازنگری شکری المبخوت.

«خاطرات خاص» نوشته پاتریس دیدیای، ترجمه جلیله الطریطر، بازنگری محمد آیت میهوب.

خانم جویرو تاکید کرد که این کانون هم اکنون خود را برای انتشار دو بخش از «دایره المعارف عالم؛ مفاهیم و اندیشه‌ها» آماده می‌کند و در انتظار انتشار آثار و ترجمه‌های دیگری است که هم اکنون در دست انجام هستند.

به همین مناسبت، اسامی برندگان مسابقه مترجمان جوان به زبان‌های عربی فرانسه و انگلیسی با حضور اعضای هیئت داوری و برگزار کنندگان مسابقه اعلام شد. گفتنی است این مسابقه در چارچوب رویکرد جاری کانون ترجمه تونس و با هدف تشویق دانشجویان دانشگاه‌ها به ویژه دانشجویان مرحله کارشناسی ارشد ترجمه برای انجام کارهای با کیفیت و در نتیجه ایجاد نسل جدیدی از مترجمان جوان که نامشان در بانک مترجمان کانون وارد شود و از آنها در حوزه ترجمه آثار و ارائه خدمات ترجمه به موسسات استفاده گردد، برگزار می‌شود.