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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۷

معاون امداد البرز خبر داد؛

رسیدگی به درخواست ۷۵۵ نیازمند البرزی معرفی‌شده از دفتر رهبری

رسیدگی به درخواست ۷۵۵ نیازمند البرزی معرفی‌شده از دفتر رهبری

کرج - معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد البرز گفت: با بررسی درخواست ۷۵۵ نیازمند معرفی‌شده از دفتر مقام معظم رهبری مبلغ ۱۸ میلیارد ریال وام و کمک بلاعوض توسط کمیته امداد البرز اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح قنبری با اشاره به اینکه درخواست وام، کمک بلاعوض، خدمات اشتغال، جهیزیه و درمان بیشترین فراوانی مطالبات مردمی را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این نهاد درخواست‌های مساعدت ۷۵۵ نیازمند غیر مددجوی البرزی را که از دفتر مقام معظم رهبری معرفی‌شده بودند را بررسی و نهایتاً ضمن پرداخت ۱۸ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ۲۳۳ نفر، کمک بلاعوض به ۶۸ نفر، تحت حمایت قرار دادن ۵۸ خانوار، ۷۰ خانوار نیز مشمول بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال شدند.

وی با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به مددجویان و سایر نیازمندان اعطا می‌شود، بیان کرد: تسهیلات این نهاد به مددجویان و نیازمندان از لحاظ تضامین و مدارک موردنیاز نسبت به سایر بانک‌ها با ضوابط به‌مراتب آسان‌تری اعطا می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد البرز از آمادگی دفاتر سیزده‌گانه کمیته امداد و بیش از ۳۰۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک‌های نقدی خبر داد و افزود: مردم نیکوکار و خیران عزیز می‌توانند از طریق اسکن کد (QR درگاه پرداخت الکترونیکی)، شماره‌گیری تلفن گویای ۳۵۵۷ و واریز به شماره‌حساب ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ نزد صندوق امداد ولایت البرز، نسبت به ارائه کمک‌های نقدی خود اقدام نمایند.

کد مطلب 5328771

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