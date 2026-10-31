۴۳ درصد مبتلایان آنفلوآنزا در کاشان کودکان هستند

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار نمونه‌های مثبت بیماری‌های تنفسی از ابتدای سال جاری، حدود ۴۳ درصد موارد ابتلا به آنفلوانزا و ۳۱ درصد موارد ابتلا به کووید مربوط به کودکان بوده است.

وی افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون نیز ۴۰ درصد از بیماران دارای تست مثبت کووید را کودکان تشکیل داده‌اند که این آمار ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها به سلامت فرزندان را نشان می‌دهد.

دلاوری با تأکید بر اهمیت شناسایی به‌موقع علائم بیماری‌های حاد تنفسی در کودکان گفت: خانواده‌ها در صورت مشاهده علائمی همچون تب، سرفه، گلودرد و مشکلات تنفسی در فرزندان خود، ضمن رعایت اصول بهداشتی، برای بررسی وضعیت سلامت و دریافت مراقبت‌های پزشکی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه دارو تصریح کرد: خانواده‌ها باید از درمان‌های خانگی غیرتخصصی و به‌ویژه مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به‌طور جدی پرهیز کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین رعایت بهداشت فردی، تأمین تهویه مناسب در فضاهای بسته، استفاده از ماسک، رعایت آداب سرفه و شست‌وشوی مکرر دست‌ها را از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی برشمرد.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان بیمار باید تا زمان بهبودی از حضور در محیط مدرسه خودداری کنند تا از انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود.