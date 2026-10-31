به گزارش خبرگزاری مهر، روند اجرایی پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال سال ۱۴۰۴ با هدف گردآوری و تحلیل داده‌های مرتبط با وضعیت مصرف بازی در ایران آغاز شده است.

این پیمایش که هر دو سال یک‌بار توسط مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین طرح‌های آماری و پژوهشی کشور برای شناخت الگوی مصرف بازی‌های دیجیتال و بررسی ابعاد مختلف آن به شمار می‌رود و از منابع رسمی داده‌های آماری کشور در این حوزه است.

فرزانه شریفی، معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به اینکه تدوین و به‌روزرسانی شاخص‌ها و تعریف چارچوب مفهومی و نظری این پیمایش از ماه‌ها پیش آغاز شده است، گفت: بر اساس نقشه راه اجرایی این طرح، فرایند اجرای پیمایش از شهریورماه ۱۴۰۴ با شناسایی پیمانکار آغاز شده است.

به گفته شریفی، پس از طراحی و نهایی‌سازی پرسشنامه و تحویل آن برای آماده‌سازی عملیات اجرایی، جلسه آموزشی و توجیهی با پرسشگران نیز برگزار شده است. در حال حاضر، فرایند اجرای پیمایش آغاز شده و در ادامه این مسیر با طی کردن مراحلی شامل اجرای پایلوت اولیه، گردآوری داده‌ها، تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش نهایی خواهد بود.

افزایش حجم نمونه پیمایش در سال ۱۴۰۴

در پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال سال ۱۴۰۴، تماس و فهرست‌برداری از ۱۰ هزار و ۵۰۰ خانوار، معادل حدود ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر، پیش‌بینی شده است. برآورد می‌شود از دل این فرایند، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مصاحبه کامل با بازیکنان بازی‌های دیجیتال انجام شود. این مصاحبه‌ها در جریان تماس با خانوارها و شناسایی بازیکنان واجد شرایط انجام خواهد شد. به طوری که حجم نمونه این دوره در مقایسه با پیمایش سال ۱۴۰۲، حدود ۱/۶ برابر افزایش یافته است.

در این پیمایش، گیمر یا بازیکن بازی‌های دیجیتال بر اساس تعریف مورد استفاده، فردی است که دست‌کم یک ساعت در هفته به انجام بازی‌های دیجیتال می‌پردازد. این معیار، مبنایی برای شناسایی بازیکنان و بررسی الگوی مصرف بازی‌های ویدیویی در جامعه آماری پیمایش فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و مطابق قرارداد منعقدشده، رونمایی از نتایج پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال سال ۱۴۰۴ برای نیمه نخست بهمن‌ماه پیش‌بینی شده است.

پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال با فراهم کردن داده‌های آماری درباره وضعیت بازی و بازی‌کردن در ایران، زمینه شناخت بهتر رفتار مصرف‌کنندگان و بررسی روندهای این حوزه را فراهم می‌کند. نتایج این طرح می‌تواند مبنایی برای مطالعات پژوهشی، تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های ویدیویی و پشتیبانی از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.